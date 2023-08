Japanse Keiko reisde 10.000 km om Eupen-Brugge bij te wonen. En dat komt allemaal door... Timmy Simons

Technisch directeur Frederik Broché evalueert WK en blikt vooruit: “Drie wielerme­dail­les in Parijs als ambitie”

Elf medailles: vier gouden, twee zilveren en vijf bronzen won België op het Super-WK in Glasgow. Frederik Broché, technisch directeur van Belgian Cycling, is een gelukkig man. “De wereldtitel van Lotte is de kers op een grote taart. Dit was een prima generale repetitie voor de Spelen van Parijs.”