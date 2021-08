Jan Vertonghen, man met Ajax-verleden, kreeg geen warm welkom in Eindhoven: “Kon het fluitconcert wel verwachten”

Vertonghen en Benfica plaatsen zich zo voor de groepsfase van de Champions League, waar de Portugezen vorig jaar ontbraken. “Dit is fantastisch voor ons. We wisten dat het 50-50 zou worden. In de thuiswedstrijd zagen we al dat PSV een goede ploeg is. Als je na een half uur met 10 komt te staan, weet je dat het lastig wordt. Dat was misschien wel in ons voordeel. We konden rond onze zestien verdedigen en PSV had niet echt de kracht om er doorheen te komen. Ze kregen natuurlijk wel die kansen (via Zahavi en Yorbe Vertessen, die andere Belg, nvdr.), maar die ging er niet in.”