Exclusief voor abonnees Jan Peters (ex-KV Kortrijk) treedt voor één keer naar buiten met tragisch verhaal over zelfmoord van zijn dochter: "Ik wil voorkomen dat andere meiden hetzelfde doen” Dennis van Bergen

18 april 2020

13u45

Bron: AD 0 Voetbal Het leven heeft de Nederlander Jan Peters (66), voormalig spits van onder meer Feyenoord (1979-1981), KV Kortrijk (1981-1983, waar hij in 53 matchen tot 12 goals kwam), en het Nederlands elftal, niet gespaard. De reden: een tragische gebeurtenis in zijn privéleven. Zijn dochter Marcia-Claire (32) maakte in 2014 een einde aan haar leven. Eenmalig treedt hij nu naar buiten. “Omdat ik wil voorkomen dat andere meiden hetzelfde doen”, vertelt hij in een openhartig interview aan het Algemeen Dagblad. Enkele jaren geleden bekende Peters trouwens dopinggebruik als speler van Feyenoord en KV Kortrijk.

Elke dag scrolt Jan Peters wel even door het fotoalbum van zijn telefoon. Of hij kijkt naar de lijst vol plaatjes aan de wand van zijn flatwoning in Hardinxveld-Giessendam. Steevast vrolijk tuurt zijn dochter Marcia-Claire daarop de lens in. Soms als danseres die zich in moeilijke posities wurmt, dan weer als supporter die het Nederlands elftal aanmoedigt. Alsof ze de hele wereld aankan.

“En die momenten had ze ook vaak, hoor”, zegt Peters. “Je wilt niet weten hoeveel we gelachen hebben met elkaar. Wanneer we samen naar de discotheek in Antwerpen gingen bijvoorbeeld en alle mannen op de dansvloer naar haar loerden. En op zaterdagmiddag, als we met elkaar gingen eten, was het ook altijd dikke pret. Hoge pieken, diepe dalen; dat was Mars.”

Enige interland in 1979

Het had in dit gesprek eigenlijk over Diego Maradona moeten gaan, de man tegen wie Peters in 1979 zijn enige interland speelde (Argentinië-Nederland, 0-0). En over Feyenoord, de club waarvoor Peters tussen 1979 en 1981 uitkwam en waarvan hij nog altijd fan is. Over ‘Pluisje’ praat Peters echter nog maar zelden. En in de Kuip komt de oud-spits al jaren niet meer. Te moeilijk, te confronterend. Bevreesd voor de onvermijdelijke vraag ‘hoe is het?’ Slechts zijn directe vriendenkring kent het verhaal dat hij nu al bijna zes jaar met zich meedraagt. Op maandag 6 oktober 2014, om drie minuten over acht, maakte zijn dochter een einde aan haar leven. “De politie belde dat er wat ergs was gebeurd. Of ik onmiddellijk vanuit Rotterdam - waar ik een vergadering had - naar Gorinchem wilde komen. Lag Mars daar op bed in haar huis. Laptop aan, muziek uit de speakers. Ze ademde niet meer. Daar sta je dan als vader. Mijn wereld donderde in één klap in elkaar.”

Peters wil er nu bewust wél over praten. “Uit zelfbescherming”, zegt hij. “Want als ik het op blijf kroppen, ga ik er zelf ook aan onderdoor.” En, een minstens zo belangrijke reden: hij hoopt ouders van pubers ermee te waarschuwen. De zelfgekozen dood van zijn eigen dochter wijt Peters namelijk aan het feit dat ze jarenlang anorexiapatiënte was en als gevolg daarvan psychische klachten kreeg.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen