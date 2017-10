Jakub Mareczko pakt in Hainan nog een negende seizoensoverwinning 19u19

Bron: Belga 0 BELGA Jakob Mareczko (Wilier Triestina - Selle Italia) heeft de tweede etappe in de Ronde van Hainan gewonnen. Na 230 kilometer van Wanning Xinglong naar Haikou bleef de 23-jarige Italiaan in een massasprint de Estlander Martin Laas en de Zwitser Dylan Page voor.

Mareczko, zaterdag tweede in de openingsrit achter de Spanjaard Jon Aberasturi, is ook de nieuwe leider. Hij heeft zeven seconden voor op Aberasturi en negen op Laas. Het is voor Mareczko de negende zege van het seizoen, ook de vorige acht boekte hij in Azië.





