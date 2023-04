Jake Paul praat voor het eerst open over zijn relatie met Jutta Leerdam: “Wat een engel, ik sta versteld van haar”

KIJK. De voorbije weken waren er geruchten, Leerdam en Paul bevestigen nu relatie

In een nieuwe video van de Amerikaan, die deze week aankondigde dat hij op 5 augustus weer de ring in gaat, vertelt hij uitgebreid wat de Nederlandse schaatsster voor hem betekent. “Ik heb een nieuwe vriendin en dat is best cool”, aldus Paul. “Dat is zo verfrissend. Ze is een wereldkampioen en ik sta versteld van haar, haar werkethiek en wat voor een engel ze is. Ze is een van de meest zuivere mensen die ik in mijn leven heb ontmoet. Ze is oprecht en veranderde mijn perspectief.”