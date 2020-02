Jacky Mathijssen moet nieuwe bondscoach beloften worden, Thomas Buffel assistent



Stephan Keygnaert

05 februari 2020

09u49 4 Rode Duivels De Belgische voetbalbond heeft een opvolger aangeduid voor Johan Walem als coach van de nationale beloften. Jacky Mathijssen (56) krijgt de kans om te ‘promoveren’ vanuit de U19-lichting. De post kwam vrij nadat Walem bondscoach werd van Cyprus. Thomas Buffel wordt zijn assistent.

Mathijssen staat hoog aangeschreven bij bondscoach Roberto Martínez, die de tactische inzichten van Mathijssen apprecieert, net als zijn interesse in het internationale voetbal. Navraag bij de U19-spelers leerde dat Mathijssen er goed in de groep lag. De bond en Mathijssen moeten wel nog een en ander van de jobfunctie invullen (staf, onder meer), maar de wens is van beide partijen om eerstdaags tot een akkoord te komen.

Thomas Buffel, zijn assistent bij de U19, maakt mee de overstap naar de beloften. Buffel stopte nog maar vorige zomer met zijn actieve spelerscarrière.

Mathijssen kan in dat geval beginnen op 31 maart met een wedstrijd in Bosnië. De beloften zijn momenteel in volle strijd voor deelname aan het EK 2021 in Hongarije en Slovenië. In november boekten ze nog een knappe zege in en tegen Duitsland (2-3) - de laatste wedstrijd van Walem als U21-bondscoach.

Bij de U21 kan Mathijssen onder meer Mile Svilar, Sambi Lokonga, Zinho Vanheusden, Alexis Saelemaekers, Lois Openda, Jeremy Doku, Francis Amuzu en Sebastiaan Bornauw onder zijn hoede krijgen.

Westerlo

Mathijssen was sinds 1 juli 2018 de bondscoach van de U19. De Jonge Duivels plaatsten zich onder zijn bewind voor de eliteronde van het EK 2020 - dat in maart wordt gespeeld. Als de U19 zich tot groepswinnaar kroont, plaatst het zich voor het uiteindelijke EK, dat plaatsvindt van 19 juli tot 1 augustus 2020 in Noord-Ierland.

Daarvoor beleefde de inmiddels 56-jarige Mathijssen een mislukt buitenlands avontuur. Bij het Griekse AE Larisa werd hij slechts elf dagen nadat hij werd voorgesteld alweer bedankt voor bewezen diensten. Zijn laatste Belgische club was Westerlo, maar hij kon de Kempenaren in het seizoen 2016/2017 niet in eerste klasse houden. Voordien was de voormalig doelman van Winterslag, Sporting Charleroi, Racing Genk, Lommel en STVV als trainer al aan de slag geweest bij STVV (2001-2004), Sporting Charleroi (2004-2007 en 2010), Club Brugge (2007-2009), Sporting Lokeren (2009-2010), Beerschot (2010-2013) en OH Leuven (2014-2015). Tussendoor zat hij ook 47 wedstrijden op de bank bij het Griekse Fostiras (2013-2014).