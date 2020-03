Italië wil sportactiviteiten op alle niveaus opschorten tot 3 april Redactie

09 maart 2020

18u26

Bron: Gazetta dello Sport 2 Sport Het Italiaanse Nationale Olympische Comité (CONI) en de voorzitters van verschillende Italiaanse sportfederaties roepen op om tot 3 april álle sportactiviteiten in Italië op te schorten wegens het coronavirus, dat schrijft de Gazzetta dello Sport. Een definitief besluit is het nog niet. Daarvoor is het wachten tot een decreet van de premier. De regering en het Olympisch Comité zitten samen voor overleg.

CONI-Voorzitter Giovanni Malago bedankte na afloop alle voorzitters om hun solidariteit “in deze voor het land erg delicate en ongeziene situatie”. Malago brengt de informatie nu over aan premier Giuseppe Conte en Vincenzo Spadafora, de minister van Sport in Italië. De verwachting is dat de regering snel gehoor gaat geven aan het verzoek.

Het CONI liet wel weten dat de beslissing niet geldt voor internationale competities, “zoals voor clubteams en internationale ploegen”. Juventus, Napoli, Atalanta, Inter en Roma zullen dus in principe nog allemaal hun wedstrijden in de Champions of Europa League kunnen spelen.

De voorbije weken werden al de Italiaanse koersen - Strade Bianche, Milaan-Sanremo en Tirreno Adriatico - uitgesteld. Ook een aantal voetbalwedstrijden werd achter gesloten deuren gespeeld, waaronder de topper van gisteren tussen Juventus en Inter (2-0).

De Italiaanse regering had het voorbije weekend al per decreet besloten om de mobiliteit en contacten van 15 miljoen Italianen die in het noorden van het land wonen, te beperken. Die maatregelen zijn van kracht tot 3 april. Het gaat om een kwart van de bevolking. Daarnaast worden in het hele land beperkende maatregelen afgekondigd.

