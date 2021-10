Iserbyt ziet crossen in Amerika als opstapje naar Olympische Winterspelen: “Voelen dat er iets aan het veranderen is”

VeldrijdenEli Iserbyt (24) was vandaag opnieuw de beste in de Superprestige-cross van Ruddervoorde. En wie wint, heeft recht van spreken. En dus maakte Iserbyt van de gelegenheid gebruik om een lans te breken voor de veldritten in Amerika, in het kader van een internationale Wereldbeker. “Want dat is de basis om de cross olympisch te maken”, droomde de Europese kampioen luidop.