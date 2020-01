Is behandeling van wekelijks 56.000 euro nog betaalbaar? Alle vragen na zes jaar mysterie rond Michael Schumacher beantwoord DMM/JB/TLB

01 januari 2020

08u43 62 Michael Schumacher Het is zes jaar geleden, zijn ski-ongeval in Méribel. Zes jaar vol onduidelijkheid, zes jaar vol geruchten. Kortom, zes jaar mysterie. Michael Schumacher zou recent stamceltherapie ondergaan hebben in Parijs. Dit is wat we tot op vandaag weten.

Goed bewaarde geheimen laten zich niet vertellen. Denk maar aan ‘De Rechtvaardige Rechters’. Het beroemde paneel van het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal van Gent is al sinds april 1934 zoek. Geen mens die écht lijkt te weten waar het ligt. Geruchten in overvloed, tot boeken aan toe. Maar zeker weten, doen we het nog altijd niet.

Sinds 29 december 2013 heeft de autosport zo zijn eigen paneel van ‘De Rechtvaardige Rechters’. Het was toen dat het Lam Gods van de Formule 1 in Méribel een kwalijke val maakte tijdens het skiën. Enkele dagen voor zijn 45ste verjaardag bracht Michael Schumacher de feestdagen in de Franse Alpen door. Daarna zou niets nog hetzelfde zijn.

Ski-ongeval

Daar op 2.700 meter hoogte raakte de zevenvoudige wereldkampioen Formule 1 met een van zijn ski’s een steen die vervaarlijk onder de sneeuw zat verstopt. Schumacher was buiten de piste door de sneeuw aan het glijden met zoon Mick. De man die bijna twintig jaar lang zijn leven had geriskeerd in de snelste auto’s ter wereld, viel over een steen en klapte met zijn hoofd tegen een rotsblok.

De eerste berichten waren niet alarmerend. Schumacher was in eerste instantie zelfs nog bij bewustzijn. Toch ging het daarna van kwaad naar erger. ‘Hoofdletsel’ werd ‘schedelbreuk’, ‘schedelbreuk’ werd ‘hersentrauma’. Van het ziekenhuis van Moûtier ging het in allerijl naar Grenoble. Twee dringende, levensreddende operaties waren nodig.

Schumi zweefde tussen leven en dood. Pas vier maanden later meldde een medisch bulletin dat Schumacher af en toe bij bewustzijn kwam. Nog eens drie maanden later dat hij niet meer in coma lag. Alweer drie maanden later dat hij van het ziekenhuis in Lausanne naar zijn riante villa langs de oever van het Meer van Genève in Gland was verhuisd.

Sindsdien: nieuwsstilte. Intussen weten fans al zes jaar lang niet wat er écht gaande is met hun held. Hoe het effectief met Schumacher is gesteld of hij zich ooit nog in het openbaar zal vertonen en hoe hij er überhaupt uitziet. “Zijn toestand behoort tot de privésfeer”, luidt het argument keer op keer. De familie zelf lost weinig tot niets. Slechts een paar intimi weten hoe de vork écht aan de steel zit.

Hoe gaat het met zijn gezondheid?

Specialisten aan wie je een mening vraagt, zijn nooit optimistisch. Zij voorspellen doorgaans dat er nauwelijks verbetering mogelijk is in de toestand van iemand die soortgelijke letsels oploopt. Informatie die af en toe doorsijpelt, wordt bevestigd noch ontkend. Schumi zou verzorgd worden door een team van vijftien medici. Kostprijs: 56.000 euro per week.

Toch deden verschillende signalen de voorbije jaren uitschijnen dat de Formule 1-legende niet hélemaal als een plant leeft. In 2016 meldde het Duitse magazine ‘Bunte’ zelfs dat Schumacher opnieuw kon stappen. De Schumachers sleepten ‘Bunte’ daarop meteen voor de rechter en kregen een schadevergoeding van 50.000 euro. “De heer Schumacher kan nog niet stappen”, zei de advocaat van de familie toen op het proces.

Verder zijn er ook getuigenissen van FIA-voorzitter Jean Todt. De Fransman werkte met hem samen bij Ferrari en bleef ook na het ongeluk in Méribel bevriend met Schumacher en zijn vrouw Corinna. Hij gaat minstens twee keer per maand langs in Gland en meldde vorig jaar samen met Schumacher naar de Formule 1 te hebben gekeken. “Ja, we hebben de GP in Brazilië samen gevolgd”, zei hij.

Volgens ‘Le Parisien’ was Todt de afgelopen maanden ook één van de bezoekers in het ziekenhuis van Georges-Pompidou in Parijs. Daar zou Schumacher dit jaar drie keer een stamceltherapie hebben ondergaan - voor het laatst in oktober. Het ziekenhuis besloot uit medisch beroepsgeheim geen info te geven, maar dat was buiten de verzorgende verpleegster gerekend.

“Ik heb hem verzorgd en kan verzekeren dat hij bij bewustzijn is”, vertelde zij aan ‘Le Parisien’. Het lijkt te bevestigen dat Schumacher wel degelijk kan reageren op prikkels. “Wanneer we hem in zijn rolstoel zetten met zicht op het prachtige bergpanorama op het Meer, huilt Michael soms”, vertelde de persoonlijke verzorger van Schumacher dan weer eerder.

Wat houdt de stamceltherapie in?

Nicola Acciarri, expert in de neurochirurgie aan het Bellaria Hospital in Bologna, zei deze week in de internationale pers dat de stamcelbehandeling van Schumacher vooral het behoud van functioneren van de organen in het werk moet stellen, veeleer dan proberen herstel in de hand te werken. Die garantie is er namelijk niet.

In het geval van Schumacher zou volgens de geruchten gekozen zijn voor stamceltherapie aan het hart - niet voor stamceltherapie aan de hersenen. Cellen van een stuk bovenbeenspier bij Schumacher werden omgevormd tot hartspiercellen in het laboratorium. Het doel is om daarmee beschadigde niet-functionerende delen van het hart weer aan de praat te krijgen. Het lijkt bij Schumacher de bedoeling om het hart met ontstekingsreacties weer aan te laten sterken.

Sommige cardiologen vinden een dergelijke behandeling ‘onverantwoord’. Hun kritiek: spierstamcellen zijn totaal anders dan stamcellen uit het beenmerg. Bij vier op de tien patiënten traden in het verleden complicaties op, met ritmestoornissen tot gevolg. Andere cardiologen namen de behandeling wel over en zagen verbetering optreden bij een deel van de patiënten.

“Schumacher heeft de klok rond verzorging nodig”, stelt Acciarri. “Er kunnen complicaties optreden bij stamceltherapie. Spieren kunnen afsterven, botten kunnen verzwakken (osteoporose) en er kan zelfs orgaanfalen voorvallen. Mensen in dezelfde situatie met minder financiële middelen - en zorgen - sterven in zo’n gevallen vrij snel. De schade bij dergelijke complicaties is onomkeerbaar.”

Kan de stamceltherapie ook de hersenschade bij Schumacher herstellen? Neen, volgens artsen is dat momenteel nog pure fictie. “Daar hebben we op dit moment nog geen enkel argument voor om te zeggen dat we dat kunnen”, stelt professor Marc Boogaerts van het UZ Leuven bij onze redactie. “Het is ook helemaal niet zeker of, en zoja, welke therapie Schumacher juist heeft gekregen. Het is een moeilijk terrein om uitspraken over te doen.”

Wat het onderzoek naar stamceltherapie en -transplantatie aan het hart betreft zijn er wel resultaten bekend. Die verklaren ook waarom Schumacher dit jaar drie keer in Parijs zou zijn geweest. “De eerste onderzoeken werden een tiental jaar geleden uitgevoerd. Men wou via stamceltransplantatie een ontstekingsreactie uitlokken om het herstel bij een hartinfarct te bevorderen. De eerste resultaten toonden inderdaad een sneller herstel aan, maar na zes maanden bleef van dat effect niets meer over. Dat was een ontgoocheling in het onderzoek.”

LEESTIP: Lees in onze Pluszone hoe Marc Boogaerts, professor Stamcelbiologie aan de KU Leuven, naar de situatie van Schumacher kijkt.

Ziet Schumacher er nog hetzelfde uit?

“Hij is wat voller geworden in zijn gezicht”, verklapte de Duitse aartsbisschop Georg Gänswein, die Schumi geregeld bezoekt. Tot op vandaag kwam er geen enkel beeld, foto noch video, naar buiten van Schumacher na zijn ongeval. In elk geval moeten we er rekening mee houden dat we het vertrouwde beeld van de Duitser moeten bijstellen.

“We moeten ons een totaal ander iemand voorstellen en niet meer denken aan de man die we kennen vanop het racecircuit”, meent neurochirurg Nicola Acciarri voorts. “Ondanks de intensieve zorgen die hij heeft gehad is er veel veranderd. Zijn organisch stelsel, spieren en skelet zijn erop achteruit gegaan door het hersentrauma die hij na zijn ongeval gehad heeft.”

Waar woont Schumi?

Negen maanden na zijn ongeval liet Corinna haar man overbrengen naar de ferme villa die ‘Schumi’ aan het Meer van Genève heeft. Tot nader order verblijft de Duitser daar vandaag nog altijd. Corinna zou voor 12 miljoen euro een privékliniek hebben laten bijbouwen aan de villa om haar man de best mogelijke zorgen te geven. Een vijftiental mensen zouden instaan voor zijn gezondheid.

Volgens de Britse krant ‘The Daily Mail’ verblijft de zevenvoudige wereldkampioen niét in het bijgebouw met de privékliniek, maar in het hoofdgebouw. In het bijgebouw zou Schumi’s vader Rolf verblijven wanneer hij in Gland is. De bouw van de extra ruimte naast het huis was al begonnen voordat het ongeluk plaatsvond.

Eerder dit jaar deed het gerucht de ronde dat de familie naar een villa in Mallorca zou verhuizen, maar dat bleek niet te kloppen. Corinna tikte wel degelijk een villa van dertig miljoen euro op de kop in Spanje, maar dat is voorlopig niet meer dan een vakantiehuis.

Verder waren er ook stemmen die stelden dat Schumacher zou verhuizen naar zijn ranch in Texas. Vooral omdat in het ziekenhuis van Dallas ene Mark Meeks werkt, een internationaal gerenommeerde neurochirurg. Of Schumacher daadwerkelijk in de VS is geweest, is niet geweten. Ook daarover houdt de entourage van de Duitser de lippen stijf op elkaar.

Kan de familie Schumacher dit financieel nog allemaal bolwerken?

Als je weet dat verzorging van Schumacher alleen al 56.000 euro per week kost, hoe is het dan gesteld met het fortuin van de familie. Schumacher was jarenlang één van de best betaalde sporters wereld en in 2005 werd hij volgens het blad ‘Eurobusiness’ de eerste sportmiljardair uit de geschiedenis.

Tot vandaag zitten de Schumachers er warmpjes in. Zeker omdat Corinna na het ongeluk het privévliegtuig, het vakantiehuis in Noorwegen en de chalet in Méribel verkocht. De Schumachers bezitten nog twee paardenranches, één in Zwitserland en één in Texas.

Rolf Schumacher, vader van Michael en ondertussen 72 jaar, zou al sinds 1992 een volmacht hebben om zijn zoon te vertegenwoordigen zolang die zelf niet bij machte is om zijn zaken te regelen en documenten te tekenen. Dat zou vastliggen in een zogenaamd ‘levenstestament’.

Op die manier kunnen heel wat zaken geregeld worden zonder de inmenging van de een of andere rechtbank, waardoor belangrijke - bijvoorbeeld medische - beslissingen buiten de openbaarheid blijven. Dat lukte niet met de verkoop van de chalets of de privéjet, maar misschien wel met andere kwesties.

Is er nog hoop?

Als het van de familie afhangt wel. Corinna Schumacher heeft op Kerstdag een boodschap. De echtgenote van zevenvoudig F1-wereldkampioen Michael Schumacher reageerde op de vraag van de fanclub van haar beroemde man om een nieuwe Facebookpagina te lanceren, zes jaar na zijn val in Méribel.

Schumacher wordt op 3 januari ook 51 jaar. Het zijn dus sowieso speciale dagen voor zijn volgers. “Grote dingen beginnen met kleine stappen”, meldde Corinna Schumacher. “Vele kleine steentjes kunnen een grote mozaïek vormen. Samen zijn we sterker.”