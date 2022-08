Iraanse vrouwen mogen voor het eerst in meer dan 40 jaar binnenlandse voetbalwedstrijd bijwonen

Wandelen met honden in Iran is "een misdrijf”

Het uitlaten van honden in Iran is voortaan in strijd met de wet, zo laat de Iraanse politie weten. De Teheraanse politiechef Hussein Rahimi zei vandaag dat wandelen met honden in parken “onwettig en een misdrijf” is. “Burgers kunnen overtredingen bij de politie melden”, aldus de chef.

