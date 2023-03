IOC buigt zich over grootste 'hoofdpijndossier' voor Spelen 2024: mogen Rusland en Wit-Rusland meedoen?

Kort na de militaire inval in Oekraïne was het Internationaal Olympisch Comité (IOC) nog voorstander van het uitsluiten van Russische atleten in internationale competities. In januari veranderde voorzitter Thomas Bach echter van mening want in het olympisch charter staat dat discriminatie op basis van een paspoort niet toegelaten is, klonk het. Hij voegde er wel aan toe de Russische atleten alleen onder ‘neutrale vlag’ kunnen deelnemen en dat ze niet bezondigden aan statements pro-oorlog.