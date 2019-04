Invaller wordt in oog gestoken en moet meteen zelf naar de kant

18 april 2019

Vervelende situatie in de Zweedse tweede klasse. Tijdens de wedstrijd tussen Degerfors en Oster werd een speler in zijn oog gestoken. Dat gebeurde uiteraard per ongeluk toen de speler die gewisseld werd zijn ploegmaat een high five gaf. De speler kon het amper houden van de pijn en moest naar de kant voor verzorging. Hij kon de wedstrijd nadien wel nog afwerken.