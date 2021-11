Invaller Tissoudali bezorgt AA Gent belangrijk punt: Buffalo’s op één zege van groepswinst

Conference LeagueAA Gent blijft leider in zijn Conference Leaguegroep, maar de Buffalo’s lieten thuis tegen Partizan na om de groepswinst nu al veilig te stellen. Met het gelijkspel tegen de Serviërs volstaat een zege in één van de twee volgende wedstrijden om alsnog groepswinnaar te worden.

Flora Tallinn en Anorthosis Famagusta deelden ‘s namiddags ook in hun tweede onderlinge duel de punten. Dat betekende meteen dat AA Gent voor de aftrap al zeker was van een plaats bij de eerste twee in de groep. Door het gelijkspel tegen Partizan Belgrado blijven de Buffalo’s op kop. Eén overwinning in de uitwedstrijd tegen Anorthosis of thuis tegen Tallinn volstaat hoe dan ook voor de groepswinst, want op basis van de twee onderlinge duels met Partizan eindigt AA Gent bij een gelijke stand altijd voor de Servische competitieleider.

Geen twee spitsen

In vergelijking met de match tegen Union bracht Hein Vanhaezebrouck Bezus, Owusu en Castro-Montes in de ploeg ten koste van Tissoudali, De Sart en Samoise. De coach van AA Gent veranderde daarmee ook zijn veldbezetting: geen twee spitsen, maar Bezus en Odjidja in de pocket achter targetman Depoitre. Een recept dat Vanhaezebrouck eerder ook al in Belgrado beproefde, toen met Chakvetadze en Odjidja in de pocket.

Het zwerven van Bezus en Odjidja zorgde ook nu weer voor verwarring in de defensie van Partizan. Kums haalde al vroeg in de wedstrijd zwaar uit, maar doelman Popovic ranselde de bal nog in hoekschop. Op aangeven van Odjidja scoorde Castro-Montes, maar dat vroege doelpunt werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. Odjidja was alomtegenwoordig. De Gentse aanvoerder voerde het ene na het andere technische hoogstandje op, hij was betrokken bij zowat alle doelgevaar. Toen Kums de bal diep speelde, liet Odjidja die verrassend lopen voor Depoitre. ‘Lolo’ werkte perfect af, maar werd ten onrechte teruggefloten voor een ingebeelde fout op de duikende Miletic. Een VAR is helaas niet aanwezig in de Conference League.

Dubbele panna

Gent kwam wel goed weg toen een vrijschop van Natcho op de paal strandde, maar het meeste gevaar bleef van de Buffalo’s komen. Popovic moest weer vol aan de bak op een schot van Odjidja. Even later bediende Odjidja Owusu na een dubbele panna, maar de Fransman besloot over doel. Castro-Montes deed ook zijn duit in het zakje. Hij zette Popovic aan het werk met een forse uithaal en bediende even daarvoor ook Depoitre, die nipt over kopte. Om het overwicht van de Buffalo’s te illustreren: bij de rust bedroeg het balbezit alweer 67%.

Even na het uur werd Gent echter koud gepakt, toen Urosevic de bal vanuit de punt van de rechthoek enig mooi in de verste hoek krulde. Vanhaezebrouck gooide De Sart, Chaktevadze en Tissoudali in de strijd. Met goed resultaat, want Chakvetadze schilderde de bal tien minuten voor tijd op de voet van Tissoudali, die knap in één tijd afwerkte. Een belangrijke goal, die Gent uitzicht blijft houden op groepswinst. Tissoudali kwam nog dicht bij de winning-goal, maar Popovic hield Partizan overeind.

