Intussen staan de ploegen in de rij om Dylan Teuns in te lijven, onder meer Lotto-Soudal heeft interesse

Premier League “Vernede­ring” voor United na flitsen van Salah en Mané, maar Klopp twijfelt niet: “Die minuut voor Ronaldo, dát was het moment van de match”

Liverpool - Manchester United is geen spannende tweestrijd meer. De Reds zijn al even het niveau van de Red Devils ontgroeid. Na de 0-5 op Old Trafford, nu 4-0 op Anfield. Mo Salah was eens te meer de grote man met twee goals en een assist, terwijl ook Mané weer flitste. Liverpool staat voor het eerst sinds 1 oktober op kop van de Premier League, al kan Man City er weer over als het woensdag van Brighton wint. Man United blijft op drie punten van het nummer vier Tottenham.

20 april