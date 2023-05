Intussen in Glasgow: Wout van Aert en Lotte Kopecky verkennen WK-parcours

LIVE NBA PLAY-OFFS. Golden State Warriors trekken stand gelijk tegen LA Lakers - Milwaukee zet coach Budenhol­zer aan de deur

Het is stilaan ‘money time’ in de NBA. De Golden State Warriors hebben het evenwicht hersteld in de confrontatie tegen de LA Lakers. In het duel tussen vedetten LeBron James (Lakers) en Stephen Curry (Warriors) was Klay Thompson (30 punten, waarvan acht driepunters) de grote uitblinker. Volg op deze pagina het spektakel in de Amerikaanse basketbalcompetitie op de voet.