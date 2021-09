INTERVIEW. Van Aert vreest geen tweespalt in Belgische ploeg: “Fantastisch hoe Remco zijn steentje wil bijdragen”

WK wielrennenZondag mag het géén zilver zijn: de favorietenrol van Wout van Aert schreeuwt om WK-goud. “Iedereen beseft dat ik de beste kans heb”, zegt Van Aert in een interview aan HLN. Hij looft hoe de Belgische ploeg hem als één man naar een unieke titel in eigen land wil helpen: “(lacht) Dan kan ik op pensioen gaan.”

Komt het zondag tot een climax van de koersgekte in België? Kan best zijn als Van Aert de verwachtingen waarmaakt, en zich als eerste Belg sinds Philippe Gilbert in 2012 tot wereldkampioen kroont. Gisteren proefde Van Aert al hoe hard het land toeleeft naar de wegrit. In een trainingsritje stuwden de aanmoedigingen van talloze fans hem als extra wind in de rug vooruit. “Als je kippenvel krijgt tijdens een training, weet je dat je in België bent. Machtig”, postte Van Aert op de Strava-app..

Ook ‘s avonds was hij in een interview met HLN nog onder de indruk: “We hebben allemaal enorm genoten van de sfeer. Op vele plaatsen waren kinderen op de scholen buitengekomen. Dat gaf nog een extra stimulans.” Het besef dat zondag een unieke koers wacht is zo alleen maar gegroeid bij Van Aert “Ja, het is geen koers als een ander, wanneer je op donderdag al gaat rijden en het parcours is afgezet met nadarhekken en politiemensen, en je om de vijf meter je naam hoort roepen.”

Zondag moet hij wel omgaan met de torenhoge druk als favoriet. Eigenlijk heeft Van Aert dat liever zo. “Ik ben het gewoon om kopman te zijn en die druk te ervaren. Dat is een voordeel.” En hij voelt in zijn missie de steun van de hele Belgische ploeg: “Ik heb er vertrouwen in dat de jongens me diep in de finale kunnen brengen zonder dat ik veel energie moet verspelen.” Al verwacht Van Aert wel een zware afvallingskoers: “Misschien zal het op tv lijken dat het pas laat losbarst, maar dan zal de deur achteraan wellicht al lang opengestaan hebben. De opeenvolging van de hellingen gaat op een gegeven moment zijn tol eisen.”

Quote Ik kan slechte benen hebben of iets meemaken. Maar we starten allemaal met het idee dat ik diegene ben die de koers moet proberen te maken. Wout van Aert

Ook Remco Evenepoel, die andere ‘geboren’ kopman, schikt zich naar het ploegbelang. Alle neuzen wijzen in dezelfde richting, zegt Van Aert: “Remco is een hele persoonlijkheid. Het is normaal dat hij daarover vragen krijgt. Maar onderling komen we goed overeen. We zijn allebei harde werkers die er hetzelfde over denken. Ik vind het fantastisch om te horen hoe gemotiveerd hij is om als deel van de ploeg een steentje bij te dragen (...) Ik ben absoluut niet bang dat we niet op één lijn zouden zitten.”

Natuurlijk bestaan er ongunstige scenario’s, beseft Van Aert. Maar die wil hij liever niet op voorhand afroepen: “Ik kan slechte benen hebben of iets meemaken. Maar we starten allemaal met het idee dat ik diegene ben die de koers moet proberen af te maken. Iedereen beseft dat ik de beste kansen heb.”

Ook de grootste concurrenten voor de wereldtitel zullen hun vizier op Van Aert richten. Maar wat denkt Van Aert zelf over zijn ‘eeuwige’ rivaal Mathieu van der Poel die de laatste weken buiten beeld bleef: “Hij zal wel op de afspraak staan. Ik twijfel niet dat hij problemen had met de rug. Maar de laatste weken zal hij daarvan geprobeerd hebben een deugd te maken om uit de spotlights toe te werken naar het WK. Hij zal ook een gooi willen doen naar de zege. Ik zal hem zelf ook in de gaten houden.”

Van Aert geeft toe dat met de wereldtitel in Leuven zondag een droom zou uitkomen: “Dan kan ik op pensioen gaan,” grapte hij. Maar ook serieus: “Op zich ben ik bezig met de dingen die ik in de hand heb, hoe ik de koers moet aanpakken, hoe ik de laatste dagen doorbreng en me perfect moet voorbereiden. Dan is het resultaat een afgeleide daarvan. Maar in ons echt wielerland zou het mooi zijn om in de voetsporen van Gilbert te treden, ja.”

Bekijk hieronder het volledige gesprek:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk hier de Belgische WK geschiedenis op Streamz Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © VTM Nieuws