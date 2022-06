INTERVIEW. Kirsten Flipkens telt na 20 jaar carrière (en 5,5 miljoen euro prijzengeld) af naar afscheid: "Mijn liefdesleven hield ik altijd gescheiden. Maar ik steek me ook niet weg”

TENNISIn Wimbledon zwaait Kirsten Flipkens (36) af: haar 50ste grandslam na 20 jaar toptennis. Een afscheidsinterview, vintage ‘Flipper: hart op de tong over de ups en downs, en vol plannen voor later: “Mijn liefdesleven hield ik altijd gescheiden. Maar ik steek me ook niet weg. Of je op mannen of vrouwen valt, dat zou anno 2022 niet meer mogen uitmaken.”