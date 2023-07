INTERVIEW. Belg Guillaume Matthys, jurist bij het Al Nassr van Cristiano Ronaldo: “Saoedi-Arabië wil op termijn een top tien-competitie worden in de wereld”

Van den Bergh komt na zenuwslo­pen­de zege met héérlijk verhaal over z’n oma en haar sms’je over “die groene gast”

Dimitri Van den Bergh (29) staat in de tweede ronde van de World Matchplay. Er was amper afscheiding tussen onze landgenoot en Ross Smith, maar finaal haalde Dancing Dimi het dus: 10-8. ‘Dancing Dimi’ reageerde opgelucht en kwam met een grappige anekdote over zijn grootmoeder.