INTERVIEW. Amadou Diawara, van overbodig bij AS Roma naar Anderlecht: “Ik respecteer Mourinho, maar ik hoop zijn ongelijk te bewijzen”

CONFERENCE LEAGUEDries Mertens zette hem op weg naar Anderlecht, hij werd vergeleken met zijn idool Yaya Touré en zijn slechte relatie met José Mourinho is naar eigen zeggen ferm overtrokken. Aan gespreksonderwerpen met Amadou Diawara (25) echt geen gebrek. “Ik was net 18, toen ik in 2014 besloot om thuis te vertrekken en mijn droom na te jagen.”

75 meter onder de zeespiegel, ergens tussen Calais en Ebbsfleet doet Amadou Diawara in de Eurostar zijn verhaal. De 25-jarige Guineeër drong deze zomer aan op een transfer naar Anderlecht. Het bankzitten onder José Mourinho bij AS Roma - dat drie seizoenen geleden meer dan 20 miljoen op tafel legde voor hem - grondig beu. ‘Reculer pour mieux sauter’, heet dat in het Frans. Een stap terug bij Anderlecht om nadien weer richting Europese (sub)top te wippen.

Amadou, waarom wilde je absoluut naar Anderlecht komen?

“In mijn ogen is dit de beste club om mijn carrière te herlanceren. Vorig jaar zat ik bij Roma voortdurend op de bank, begin dit seizoen trainde ik zelfs apart met de jongens waar de coach niet meer op rekende.”

‘De coach’ dat is José Mourinho. Klopt het dat jullie echt overhoop lagen met elkaar?

“Ik respecteer José Mourinho enorm, als trainer en als mens. Hij is iemand die veel praat met zijn spelers. Wie hem kent, weet dat hij anders is dan hij zich voordoet op televisie. We hadden geen ruzie, ik paste gewoon niet in zijn plannen. Het was voor alle partijen beter dat onze wegen scheiden, maar ik hoop wel zijn ongelijk te bewijzen.”

Quote Italië is tactisch gezien misschien wel de sterkste competitie van Europa, maar ik vind dat het er in België fysieker aan toegaat. En dat ligt me wel, die intensi­teit en die duels Amadou Diawara

Met die tegengoal tegen OHL liep je debuut voor Anderlecht anders dan je had gehoopt.

“Ik had tien minuten eerder al om mijn vervanging gevraagd omdat ik krampen had. Ik weet dat ik in de fout ben gegaan, maar dat is voetbal. Niemand heeft me iets kwalijk genomen. Ik heb twee jaar bijna geen wedstrijden gespeeld, zeker geen negentig minuten. Ik groei stilaan opnieuw toe naar mijn fysieke top.”

Voel je die druk? De verwachtingen liggen hoog voor jou gezien je verleden bij Napoli en Roma.

“Neen, ik voel geen druk. Voetbal is voor mij puur amusement.”

Hoe groot is het verschil tussen de Jupiler Pro League en de Serie A?

“(lacht) De competitie wordt hier minder gemediatiseerd. Italië is tactisch gezien misschien wel de sterkste competitie van Europa, maar ik vind dat het er in België fysieker aan toegaat. En dat ligt me wel, die intensiteit en die duels.”

Het viel ons vorige week op dat jij Paquetá meteen onderuit schoffelde, toen die wat technische hoogstandjes opvoerde.

“Ik vond dat ongepast en dat heb ik hem meteen duidelijk gemaakt. Hij hoeft geen show op te voeren in ons huis. West Ham of niet, wij moeten niet over ons laten lopen.”

Volledig scherm © BELGA

Is dat een beetje de mentaliteit die deze ploeg ontbeert?

“We missen soms wat agressiviteit. We hebben een jonge ploeg, maar het mag allemaal wat feller.”

Dat zagen we ook op Mechelen. Jullie ondergingen de wedstrijd voor rust, jij stond tegen een overmacht op het middenveld.

“Het klopt dat het pas echt beter begon te lopen nadat onze coach wat tactische bijsturingen deed. Maar het is niet aan mij om uitspraken te doen over de manier waarop we moeten spelen. Ik geef alles, de veldbezetting is van ondergeschikt belang.”

Is er iemand waar jij je aan spiegelt?

“Yaya Touré is altijd mijn grote idool geweest. Als kleine jongen droomde ik ervan om in zijn voetsporen te treden, hij speelde toen voor FC Barcelona. Ik hoor vaak dat we over dezelfde kwaliteiten beschikken, maar in mijn ogen was Yaya Touré echt een klasse apart.”

Quote Toen ik vorig jaar mentaal aan de grond zat, putte ik kracht uit mijn moeilijke beginjaren. Dan denk ik aan mijn vrienden van vroeger die alles zouden geven om te staan waar ik nu sta

Je leek niet voorbestemd om een voetballer te worden, klopt dat?

“Mijn vader wilde liever niet dat ik een bal aanraakte. Hij is een leraar wiskunde en hij zag ook voor mij een loopbaan als leraar weggelegd. Ik was best wel een goede student en als ik geen voetballer was geworden was ik ook leraar. Maar ik droomde van een voetbalcarrière, nu beseft ook mijn vader dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Ik was net 18, toen ik in 2014 besloot om thuis te vertrekken en mijn droom na te jagen. Via San Marino en een Italiaanse vierdeklasser werd ik opgepikt door een scout van Bologna. Vorig jaar, toen ik mentaal echt aan de grond zat bij Roma, putte ik kracht uit die moeilijke beginjaren. Ik ben niet zomaar thuis vertrokken om nu mijn armen te laten zakken. Dan denk ik aan mijn vrienden van vroeger die alles zouden geven om te staan waar ik nu sta.”

In 2019 won je bijna de titel met Napoli, hoe close was je met Dries Mertens?

“(lacht) Dries is een fantastische kerel. Hij heeft me vaak uitgenodigd bij hem thuis, zoals hij veel ploegmakkers uitnodigt. Hij is een halfgod in Napels, we hebben nog steeds heel goed contact. Hij heeft me verteld dat Anderlecht nu de juiste stap was in mijn carrière.”

Volledig scherm © BELGA