Internationale druk om Rusland te schorsen stijgt: “Bal ligt nu in het kamp van Poetin” Bart Fieremans

02 januari 2019

14u29 0 Half januari beslist het wereldantidopingagentschap WADA over een hernieuwde schorsing van het Russische antidopingbureau Rusada. De internationale druk om die sanctie op te leggen stijgt nadat het Rusada de voorwaarden overtrad om de schorsing in september vorig jaar op te heffen. “De bal ligt nu in het kamp van president Poetin”, zegt Peter Van Eenoo, hoofd van het Gentse dopingcontrolelab.

Liefst zestien nationale antidopingagentschappen spraken vandaag hun steun aan het WADA uit om het Rusada opnieuw te schorsen, waardoor Russische atleten het risico lopen niet meer te mogen deelnemen aan internationale sportevenementen. De Verenigde Staten, Canada, Australië, Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Singapore en Zweden vinden het onaanvaardbaar dat het WADA vorige maand bij een bezoek aan het dopinglaboratorium in Moskou geen inzage kreeg in de data van dopingtesten van Russische sporters. Daarmee overtrad Rusland een uitdrukkelijke voorwaarde om de schorsing, die in 2015 opgelegd was na bewijzen van staatsgestuurd dopinggebruik in de Spelen van Sochi 2014, vorig jaar op te heffen. De deadline om de data van het lab in Moskou vrij te geven liep op 31 december 2018 af.

België hoort niet bij de zestien landen die bij het WADA pleiten om Rusland opnieuw te schorsen. In ons land behoort het antidopingbeleid tot de gemeenschappen. “Het ligt moeilijk om ineens over het Rusada een standpunt in te nemen, want dat is eigenlijk een politieke beslissing die de regering moet dragen”, zegt Peter Van Eenoo van het DoCoLab van de Gentse universiteit. Hij verwacht wel dat Rusland voor half januari nog stappen zet om aan de voorwaarde te voldoen, en ziet de Russische president zich daar persoonlijk mee moeien. “De bal ligt nu in het kamp van Poetin”, leidt Van Eenoo af uit de noodkreet van Rusadadirecteur Joeri Ganoes na het WADA-bezoek aan het lab in Moskou. “Hij heeft zich in een open brief rechtstreeks aan de president gericht, stelde dat het Rusada belemmerd was om de data over te dragen, dat voor Rusland een nieuwe schorsing dreigt en Poetin als president moet optreden. Zo een oproep is toch ongezien voor Rusland. Het Kremlin heeft daar ook op geantwoord dat het Rusada niet over alle details beschikt en ze achter de schermen druk bezig zijn om dat in orde te brengen. We moeten dus nog even afwachten.”

Volgens Van Eenoo zal het WADA niet lichtzinnig over een schorsing oordelen. “Persoonlijk heb ik de indruk dat de nieuwe directeur van het Rusada zijn best doet, en het de goede kant opgaat met het antidopingbeleid in Rusland. De corruptie vond plaats in Sochi 2014, straks zitten we in Tokio 2020, dat is zes jaar na datum. Ondertussen heeft Rusland via privé-organisaties onder supervisie van het nieuwe Russische antidopingagentschap controles kunnen doen, en zitten we met een hele nieuwe generatie atleten. Ga je die atleten niet toelaten op basis van een historisch verleden waar ze niks mee te maken hebben? Maar het blijft wel zo dat Rusland moet voldoen aan de eisen van het WADA, en er gevolgen aan vasthangen als het land dat niet doet.”