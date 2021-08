Incident tussen Lang en Bolat: “Als je een grote meneer bent, laat de mensen dan weten wat je me hebt verteld”

Opvallende Insta-story van Noa Lang, enkele uren na afloop van AA Gent-Club Brugge. De Nederlander deelde een foto met Sinan Bolat. “Als je een grote meneer bent, laat de mensen dan weten wat je me hebt verteld. De waarheid zal altijd zegevieren. Moeders mag je ook erbuiten laten”, valt te lezen. Lang deelde ook de hashtag ‘Say no to Racism’.