In het collectieve geheugen: de legendarische bal op de paal van Rensenbrink in de WK-finale van ‘78 tegen Argentinië



Redactie

25 januari 2020

21u52 0 Voetbal Ook Nederland rouwt om Rob Rensenbrink. De voormalige linksbuiten van het Nederlandse elftal speelde twee WK-finales met Oranje, in 1974 en 1978. Legendarisch is zijn bal tegen de paal in de verloren finale van 1978 in en tegen Argentinië.

Rensenbrink voor altijd tegen de paal. pic.twitter.com/Kx6OffwCcI Klaas Hazenoot(@ KlaasHa) link

Het beeld staat bij velen op het netvlies gegrift: bij een stand van 1-1 en na bijna 90 minuten kwam er een lange pass van Ruud Krol, Rensenbrink nam de bal aan, maar schoot op de linkerpaal. In de verlenging die volgde scoorde de Argentijnen nog twee keer. Rensenbrink was die eindronde een van de beste spelers van het Nederlands elftal. Tegen Iran maakte hij zelfs een hattrick.

“Dat was het moment uit mijn leven”, vertelde Rensenbrink enkele jaren geleden aan Algemeen Dagblad. “Ik blijf erbij, het was geen echte kans. Ik kreeg mijn voet nog tegen de bal en raakte de paal. Meer kon ik niet doen. Ik had me voor mijn kop geslagen als ik een strafschop had gemist. Of neem Arjen Robben - van wie ik geniet, hoor - bij die kans tegen Casillas in de finale van 2010. Hij had de keeper moeten uitspelen. Maar ja, het hoort er bij. Was die bal erin gegaan, dan waren we wereldkampioen geweest. Nu lijkt het erop dat Oranje het nooit meer wordt. We waren er zó dichtbij. Ik zag eens op tv gemanipuleerde beelden waarbij ik wel scoorde. Kon ik om lachen. Ach, die paal, altijd weer die paal. Het zal tot mijn dood zo blijven.”

Met droefenis hebben we kennis genomen van het overlijden van voetballegende Rob Rensenbrink (72). pic.twitter.com/0hUCfjNrls KNVB(@ KNVB) link