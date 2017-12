IN BEELD: welke sporters verdienden het best hun boterham in 2017? Dieter Peeters

17u00

Bron: Forbes 1 Het Amerikaanse Forbes publiceerde onlangs de lijst van best verdienende sporters van 2017, met enkele verwachte, maar ook enkele verrassende namen.

AFP en PN

1. Cristiano Ronaldo

De beste voetballer van 2017 verdiende afgelopen jaar ook het meest. De Portugees verdiende bij Real Madrid bijna 50 miljoen euro aan salaris en prijzengeld. Daar kwam nog eens bijna 30 miljoen euro aan sponsorinkomsten bovenop. Cristiano kreeg zo in totaal een goede 79 miljoen euro op zijn bankrekening bijgeschreven.

AP Ronaldo won zijn vijfde gouden bal.

2. LeBron James

Misschien iets minder bekend, maar nog altijd ongelofelijk 'hot' in Amerika: basketballer Le Bron James. Getuige daarvan zijn 46,75 miljoen euro aan sponsorinkomsten, een pak meer dan bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo. Met ook nog eens 26,5 miljoen euro aan salaris heeft James er weer een goed jaar opzitten. Goed voor een totaal van 73 miljoen euro.

AFP LeBron James, basketballer bij de Cleveland Cavaliers in de NBA.

3. Lionel Messi

Niet alleen op sportief vlak, maar ook financieel moest de Argentijn zijn meerdere erkennen in eeuwige concurrent Cristiano Ronaldo. Toch verdiende Messi nog steeds goed. Barcelona betaalde hem 45 miljoen euro. Daarbovenop ontving hij ook nog eens bijna 23 miljoen van sponsors.

AP Messi won vorige week de Gouden Schoen voor de Europese topscorer.

4. Roger Federer

De Zwitserse toptennisser verdiende in 2017 niet zo gek veel aan salaris of prijzengeld, 'slechts' 5 miljoen euro. Maar dat maakte Federer ruimschoots goed met bijna 50 miljoen euro aan sponsorgeld. Het hoogste bedrag voor een sporter in 2017. Met een goede 54 miljoen euro eindigt hij op een mooie vierde plaats.

Photo News Federer won afgelopen jaar onder meer Wimbledon.

5. Kevin Durant

De Amerikaanse 'small-forward' maakte in 2016 de overstap van Oklahoma naar topclub Golden State, waarmee hij in 2017 de NBA won. Zo verdiende Durant goed zijn boterham: bijna 23 miljoen euro. Met sponsorgeld erbij ontving Durant 51,5 miljoen euro.

AFP Kevin Durant speelt sinds 2016 voor Golden State.

6. Andrew Luck

AP In Amerika verstaan ze onder 'football' een andere sport. Andrew Luck van de Indianapolis Colts is daar de best betaalde speler, met jaarlijks bijna 40 miljoen euro salaris. Met sponsorgeld erbij komt hij uit op een mooie 42 miljoen.

7. Rory McIlroy

Getty De Ier McIlroy is niet alleen de meest succesvolle golfer van de voorbije jaren, hij verdiende dit jaar ook het meest. Met 14 miljoen euro prijzengeld en bijna 29 miljoen van sponsors, heeft hij opnieuw een vruchtbaar jaar achter de rug.

8. Stephen Curry

Photo News Stephen Curry, ploegmaat van Kevin Durant bij Golden State, krijgt nog niet de helft van het salaris van zijn ploeggenoot, net iets meer dan 10 miljoen euro. Maar met bijna 30 miljoen sponsoring komt Curry toch nog op een mooie 40 miljoen euro.

9. James Harden

AP De vierde basketballer in de top 10: 'Guard' James Harden van de Houston Rockets. Harden ontving bijna 23 miljoen salaris van zijn ploeg en 17 miljoen sponsorgeld. Zo haalt hij net niet de kaap van de 40 miljoen per jaar.

10. Lewis Hamilton

Photo News Lewis Hamilton werd dit jaar opnieuw wereldkampioen en dat leverde hem heel wat geld op: meer dan 32 miljoen euro aan salaris en prijzengeld. Qua sponsorgeld was het een pak minder: net geen 7 miljoen euro. Maar met 39 miljoen euro in 2017 geen reden tot klagen.

En de vrouwen?

De eerste vrouw op de ranglijst is Serena Williams, op een 51ste plaats, met net geen 23 miljoen euro. Serena verdiende dat vooral door sponsoring, want door haar zwangerschap kwam ze dit jaar minder in actie en verzamelde ze dus minder prijzengeld.

Photo News

Datawrapper De beste verdienende sporters van 2017