IN BEELD. Paralympische Spelen op gang geschoten in Tokio, mét 17 Belgische atleten aanwezig op openingsceremonie

Voetbal Opgelucht ademhalen: ex-Anderlecht­spe­ler N’Sakala “maakt het goed”, nadat hij tijdens wedstrijd plots in elkaar zakte

22 augustus Plots schrikken in de Turkse competitie: tijdens de match tussen Gaziantep en Besiktas zakte ex-Anderlechtspeler Fabrice N’Sakala na 70 minuten plots in elkaar. Gelukkig kwam er al snel goed nieuws: de linksachter zou enkel “uit voorzorg” naar het ziekenhuis zijn gevoerd en is ook weer bij bewustzijn, dat meldde de club op Twitter. Niet veel later deelde de verdediger zelf een lachende, geruststellende foto. Hij blijft wel nog in het ziekenhuis ter observatie.