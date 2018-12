IN BEELD. De zomer waar we met z'n allen van droomden: herbeleef de Belgische sportzomer 2018 DMM

29 december 2018

08u00 0 2018 blijft voor altijd hét sportjaar bij uitstek. Wat een prestaties en vooral wat een sportzomer van onze Belgische topsporters! Kampioenen en overwinningen bij de vleet. Wij zetten de meest opvallende nog eens op een rijtje. Zie hier, de Belgische sportzomer in beeld.

20-21 mei: Club Brugge wordt landskampioen in de Jupiler Pro League en viert dat met een indrukwekkend aantal supporters op de Brugse Markt.

18 juni-14 juli: De Rode Duivels zorgen voor een historische prestatie op het WK in Rusland. De spelers van bondscoach Roberto Martínez doen beter dan de generatie van Mexico ‘86 en worden derde.

24 juni: Yves Lampaert wordt in Binche na een solo Belgisch kampioen wielrenne op de weg. Philippe Gilbert en Jasper Stuyven mogen mee op het podium.

9-17 juli: In de Tour pakt Greg Van Avermaet de gele leiderstrui na winst in de ploegentijdrit met BMC. De olympische kampioen blijft tot eenieders verrassing acht dagen lang in het geel. Hij overleeft zelfs een bergrit.

5 augustus: We zouden het bijna nog vergeten, maar voor haar wereldtitel in november was Nina Derwael ook al Europees de beste aan de brug met ongelijke leggers. Derwael kroonde zich in Glasgow tot Europees kampioene.

6 augustus: Ook op de piste lukt het voor de fietsende Belgen. Kenny De Ketele en Robbe Ghys kronen zich in Glasgow tot Europese kampioenen in de ploegkoers.

10 augustus: Evi Van Acker slaagde er nooit in, maar Emma Plasschaert doet het wel. De 25-jarige Belgische kroont zich in Aarhus tot wereldkampioen zeilen in de Laser Radial.

10 augustus: Nafi Thiam maakt haar hattrick compleet. De zevenkampster pakt in Berlijn haar eerste Europese titel. Eerder won ze al olympisch goud en was ze ook al de beste op het WK.

11 augustus: België wordt dankzij de broers Borlée en Jonathan Sacoor Europees kampioen in de 4x400m. De Belgian Tornado’s zijn de betere van Groot-Brittannië. Kevin en Jonathan Borlée halen individueel ook nog zilver en brons binnen.

12 augustus: Op het EK Atletiek in Berlijn kent Koen Naert de dag van zijn leven. De verpleger uit Roeselare loopt naar het goud in de marathon met een persoonlijke besttijd. Als tweede Belg ooit slaagt hij er ook in om onder de 2 uur en 10 minuten te duiken.

22-30 september: Op hun allereerste WK basketbal voor vrouwen worden de Belgian Cats vierde. Ze veroveren in Tenerife de wereld met hun basketbal. Vooral tegen Frankrijk waren de Cats van bondscoach Mestdagh outstanding.

26 september: Na zijn Europese titel in Glasgow doet Victor Campenaerts er nog een schepje bovenop in het WK tijdrijden in Innsbruck. ‘Vocsnor’ rijdt als eerste Belg ooit naar een tijdritmedaille. Het leverde hem in het najaar de Kristallen Fiets op.

28 september: Dubbelslag voor Remco Evenepoel op het WK wielrennen. De junior behaalt de wereldtitel in de wegrit én de tijdrit. Eerder deed hij hetzelfde op het EK en het BK. Het fenomeen uit Schepdaal rijdt volgend seizoen bij de profs voor Deceuninck-Quick.Step.