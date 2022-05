Imponerende Kenneth Vandendriessche triomfeert in Ironman van Lanzarote

Formule 1 Spin deert hem niet: Charles Leclerc pakt pole in Barcelona, voor Max Verstappen

WK-leider Charles Leclerc start morgen op de pole in Barcelona, de zesde manche van het Formule 1-seizoen. Een spin in Q3 deerde hem niet, want hij knalde even later naar een toptijd van 1:18.750. Max Verstappen start in zijn zog. Carlos Sainz vertrekt vanop de derde plaats.

18:14