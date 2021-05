Immense openluchtfuif barst los op Jan Breydel, Vormer: “Mensen hebben uitlaatklep nodig”

Wielrennen Valpartij aan de finishlijn in Ruta del Sol, Hayter wint de etappe

22 mei Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) heeft vandaag de 5de rit in de Ruta del Sol gewonnen. De zege is echter niet het enige dat over de tongen zal gaan. In de sprint was er nog een lelijke valpartij met Impey. De Zuid-Afrikaan week af van zijn lijn en reed zo Stannard mee omver. Dit incident krijgt ongetwijfeld nog een staartje. Miguel Angel Lopez is de eindwinnaar.