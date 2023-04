“Ik zit momenteel in een droom” en “het was meer genieten dan afzien”: blije gezichten in het kamp-Alpecin-Deceuninck

Jasper Philipsen: “Ik zit momenteel in een droom”

“Ik zit momenteel in een droom”, vertelde een trotse Jasper Philipsen. “Zeker dat ik tweede werd na Mathieu zal ik voor altijd herinneren. Ik kan het eigenlijk niet beschrijven, het is ongelooflijk. Het is iets dat ik nooit had kunnen denken.” Philipsen kende een absolute superdag vandaag in de Hel van het Noorden. “Of ik al ooit zo sterk ben geweest? Geen idee. Maar ik had best wel een goede dag. Ik zet stappen in het klassieke werk. Dit smaakt naar meer.”