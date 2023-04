“Ik zit momenteel in een droom” en “à la Jumbo-Visma”: blije gezichten in het winnende kamp van Alpecin-Deceuninck

Jasper Philipsen: “Ik zit momenteel in een droom”

“Ik zit momenteel in een droom”, vertelde een trotse Jasper Philipsen. “Zeker dat ik tweede werd na Mathieu zal ik voor altijd herinneren. Ik kan het eigenlijk niet beschrijven, het is ongelooflijk. Het is iets dat ik nooit had kunnen denken.” Philipsen kende een absolute superdag vandaag in de Hel van het Noorden. “Of ik al ooit zo sterk ben geweest? Geen idee. Maar ik had best wel een goede dag. Ik zet stappen in het klassieke werk. Dit smaakt naar meer. Ik heb nog wel wat jaren de tijd om hier eens te winnen. Maar alles moet dan natuurlijk meezitten.”

Ploegleider Christoph Roodhooft: “Doel was om met drie renners in top tien te eindigen”

“Gisteren op de vergadering zeiden we dat we dit stuk van het voorjaar op een mooie manier wilden afsluiten”, opende Roodhooft. “Ons doel was om met drie renners in de top tien te eindigen. We worden uiteindelijk één en twee. Ik heb er geen woorden voor.”

Jonas Rickaert: “Meer genieten dan afzien”

“Het was eigenlijk meer genieten dan afzien”, stelde Rickaert. “Het was een fantastische prestatie van de ploeg en we zullen dit zeker vieren”, ging Rickaert verder. Alpecin-Deceuninck zette de koers volledig naar zijn hand. Met Van der Poel, Vermeersch en Philipsen had het drie renners mee in de kop van de koers. Van der Poel en Philipsen zorgden uiteindelijk voor een één-tweetje. “Het was à la Jumbo-Visma of Mapei. Om dit te doen in een monument is wel heel speciaal. Het is een dag om nooit te vergeten. De tweede plaats van Jasper is dé kers op de taart.”