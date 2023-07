“Ik zie me op dit moment geen trainer worden bij een andere Belgische ploeg”: ambitieuze Steven Defour wil met KV Mechelen de limieten opzoeken

World Matchplay KIJK. Van den Bergh klopt zich op borst na oplawaai: "Ze moesten toch weer gemiddeld boven 100 gooien om me te kloppen”

Einde verhaal voor Dimitri Van den Bergh op de World Matchplay. In 2020 won hij nog het prestigieuze toernooi, maar woensdag had onze landgenoot geen verhaal in de achtste finale tegen een werkelijk superieure Jonny Clayton. Het werd maar liefst 11-6 voor de Welshman, die met onder andere een big fish (170 checkout) imponeerde. Na de eerdere exits van De Decker en Huybrechts zijn de Belgen uitgespeeld in de Winter Gardens in Blackpool. Van den Bergh: “Ik wou meer, maar Clayton had altijd een antwoord klaar.”