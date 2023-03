“Ik wil gladiatoren zien”: eerste beelden van Netflix-documentaire over de Tour getoond, releasedatum nog niet bekend

KIJK. Het apparaatje op de pet van Wout van Aert

Herinnert u het zich nog? Wout van Aert die in de Tour van vorig jaar bijna voortdurend met een microotje rondliep aan de achterkant van zijn pet. “Zo kunnen ze horen wat jullie allemaal vragen”, zei de groene trui daar toen al lachend over. Het gebeurde allemaal in het kader van een nieuwe Netflix-documentaire. Na het succes van de F1-serie ‘Drive to Survive’, wilde Netflix ook een serie maken over het wielrennen. De eerste beelden zijn intussen verschenen. Onder meer de zeges van Van Aert en Lampaert, de talloze valpartijen en de emoties in de volgwagens zijn de eerste zaken die de aandacht trekken. Een officiële trailer verschijnt binnenkort, de releasedatum is nog niet bekend.