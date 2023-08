“Ik werd vastgezet door Van Gestel”: Theuns kan na “ellebogenwerk” niet volledig sprinten en wordt zesde

KIJK. Dries Van Gestel: “Veel duw- en trekwerk”

Met Milan Menten viel er al een landgenoot weg voor de sprint nog goed en wel moest beginnen. De renner van Lotto Dstny kwam ten val op drie kilometer van de streep. Alle Belgische hoop op de schouders van Theuns en Van Gestel. “Ik zat voor de sprint gepositioneerd rond Groves”, sprak Theuns. “Maar ik werd vastgezet door Van Gestel. Er moest wat ellebogenwerk aan te pas komen om nog een doorgang te krijgen, maar dan was het al te laat. Ik heb eigenlijk nooit echt kunnen sprinten. Frustrerend, want ik had het gevoel dat er iets moois in zat, nu zat ik met overschot in het wiel.”

Van Gestel sprintte gisteren naar plek vijf, vandaag was plaats drie zijn deel. Als die logica gerespecteerd wordt... “Ik weet niet wanneer de volgende sprint is, maar een eerste plaats dan zou wel heel mooi zijn. Maar goed: we blijven rustig. We zullen het dag per dag bekijken of ritwinst tot de mogelijkheden behoort.” Over de sprint: “Het was heel hectisch met veel duw- en trekwerk. Ook de laatste bocht was op de limiet. Ik moest ver uitdraaien, gelukkig zijn we niet gevallen.”