“Ik verveel me hier steendood” en “een hogere hartslag wanneer ik thuis PlayStation speel”: Thomas De Gendt na lange solo van ruim 80 kilometer

“Gisteren reed ik in het wiel de hele tijd met een hartslag van 100", vertelde De Gendt na de finish. “Daar bouw je geen conditie mee op. Dan kan je even goed thuis in de zetel PlayStation spelen. Ik heb een hogere hartslag als ik online GTA speel en als ik een wedstrijdje aan het winnen ben. Ik zat daar in de vlucht met drie andere renners en we hadden een minuut. Ik dacht: ‘F*ck it, ik rijd gewoon door’.”

“Ik wil vooral mijn conditie niet verliezen, want die is goed. Ik rijd de hele tijd in dienst en dan kan je dat moeilijk tonen. Gisteren was de koers voorbij en ik had geen pijn in de benen. Ik vind dat verloren dagen. Ik verveel me hier steendood. Mijn trainingen thuis zijn aan hogere wattages dan de koersen hier. Als ik vandaag gewoon in het peloton had gebleven aan 180 watt, was ik er op het einde waarschijnlijk ook afgereden in de waaiers. Of dat ik mij vandaag geamuseerd heb? Dat zou ik nu niet zeggen. Zo 60 kilometer rechtdoor op een autosnelweg...”