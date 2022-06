“Ik stel me fysiek en mentaal niet te veel vragen”: Nafi Thiam zet dit weekend op BK atletiek eindsprint in richting WK

ATLETIEKNog twee afspraken staan er in Nafi Thiams agenda voor ze op 2 juli afreist naar Eugene voor het WK atletiek: het BK zaterdag en zondag in Gentbrugge en dan de internationale meeting van Luik op 29 juni. Voor de olympische kampioene meteen een ‘thuismatch’ en een kennismaking met de vernieuwde piste die vandaag is ingehuldigd.

Het Waalse Gewest stak er 2,3 miljoen in en de provincie Luik 1 miljoen euro: het stadion en dan vooral de Mondo-piste van Naimette is nu een pareltje. De renovatie was noodzakelijk om de status van de meeting op de internationale ranking te kunnen upgraden en de beste atleten naar Luik te halen. Province Naimette Arena, zo luidt de nieuwe naam.

Vraag is waarom ze het niet de Nafi Thiam Arena doopten. In Vlaanderen zijn er tenslotte ook de Bart Swings-sporthal in Herent of het zwembad Brigitte Becue in Oostende. Naimette is waar Nafi Thiam al jarenlang traint en dus kind aan huis is. Maar politieke belangen primeren: het moet duidelijk zijn wie er z'n geld in pompt.

Tijdens de werken moest Thiam uitwijken naar de piste van Sart Tilman of het sportcomplex van Hannuit. “Het was het afgelopen jaar een beetje m’n plan trekken”, zei de 27-jarige atlete. “Dus ik kijk ernaar uit om nu op een piste te kunnen trainen in de best mogelijke omstandigheden. Dat is belangrijker dan dat het mijn naam zou dragen.”

Met de rug gaat alles intussen goed, stelde Thiam gerust. Ook na de Diamond League in Parijs, waar ze haar rug tijdens het hoogspringen weer op de proef stelde. Vooraf was de Naamse atlete er niet gerust in. “Ik heb er vertrouwen opgedaan. Ik stel me niet fysiek en mentaal niet te veel vragen. Maar stress is er natuurlijk altijd voor een belangrijke competitie, of dat nu de Spelen, een WK of een EK zijn. Echt tijd om op adem te komen is er nooit. Ik hoopte dit jaar wel wat meer gespaard te blijven van blessures. Het is niet evident om er telkens mee om te gaan.”

Op het BK treedt Thiam dit weekend aan op de 100m horden en het verspringen, in Luik schreef ze zich in voor het hoogspringen en opnieuw de 100m horden.

