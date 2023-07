“Ik neem niets wat ik niet aan m’n dochter zou geven”: Jonas Vingegaard reageert na nieuw exploot op dopingvragen

Tour -winst is nu echt binnen handbereik voor Jonas Vingegaard . Tadej Pogacar volgt intussen al op 7’35”. Maar toch: “Tadej zal zeker nog iets willen proberen. De Tour is nog niet over. Er kan nog vanalles gebeuren”, vertelde de Deen, die na z’n nieuw exploot ook weer dopingvragen voorgeschoteld kreeg.

KIJK. Vingegaard: “Heel content, maar Tour is nog niet gedaan”

“Dit had ook ik helemaal niet verwacht”, aldus Vingegaard na een etappe waarin hij Pogacar op meer dan vijf minuten zette. “Ik ben heel erg gelukkig. Het is moeilijk om dit gevoel te beschrijven. Een voorsprong van meer dan zeven minuten is echt ongelooflijk.”

En toch wil Vingegaard nog niet uitspreken dat zijn tweede Ronde van Frankrijk binnen is. “Ik ben er zeker van dat Tadej nog iets zal willen proberen. De Tour is nog niet voorbij. We zijn nog niet in Parijs. Er kan nog vanalles gebeuren. Ik kan vallen, een slechte dag hebben, ... Zaterdag volgt er nog een zware etappe. Ik moet nu gewoon gefocust blijven.”

Pogacar kwam ten val in de openingsfase van de etappe. “Of de val van Pogacar de oorzaak was voor het lossen op de Col de la Loze? Dat moet je aan Tadej zelf vragen. Ik was net achter hem bij de valpartij. Hij kon er helemaal niets aan doen. Het is heel jammer voor hem. Maar we hebben niet geprofiteerd van zijn val. We hebben hem opgewacht, zodat hij kon terugkeren in het peloton.”

Ik kan met de hand op het hart zeggen: ik neem niets. Ik doe niets wat verboden is Jonas Vingegaard

Na z’n nieuwe krachttoer kreeg Vingegaard op de persconferentie ook weer dopingvragen voor de voeten geworpen. “Ik begrijp de scepsis”, reageerde de Deen. “Ik begrijp dat het moeilijk is voor sommige mensen om, gezien wat er in het verleden gebeurd is, in het wielrennen te geloven. Maar we zijn allemaal andere renners dan toen. En ik kan met de hand op het hart zeggen: ik neem niks, doe niets wat verboden is. Ik neem niets wat ik niet aan mijn dochter zou geven.”

© AFP

KIJK. Benoot: “Pas zaterdagavond mogen we zeker zijn”

Nathan Van Hooydonck: “Nog twee ritten en dan genieten”

“Ik was heel blij dat ik me zo goed voelde vandaag. Het was geen dag om een slechte dag te hebben. Het was een prachtige rit... Als ik ‘s morgens uit bed kom, voel ik me nog altijd verschrikkelijk (gevolg van zijn val in het weekend, red.), maar eens ik opgewarmd ben, gaat het wel. Als ik wat stretch-oefeningen gedaan heb, lukt het. Jonas staat er super goed voor, dat zeker, maar het is nog een halve week koers. Het is voorbarig om te zeggen dat het binnen is, maar we moeten nog drie dagen geconcentreerd blijven. Twee ritten waarin we uit de problemen moeten blijven én nog een lastige bergrit, en hopelijk kunnen we dan genieten.”

© BELGA

Ploegleider Frans Maassen: “We zagen het een beetje aankomen”

“Het lijkt erop dat we de Tour gewonnen hebben. We hebben in ieder geval een heel grote slag geslagen. Er zijn nog vier ritten, maar dit was de belangrijkste en zwaarste rit van de Tour. Als je dan vijf minuten voor Pogacar binnenkomt... Zonder pech gaan we het halen. Dit hadden we vanmorgen niet gedacht, maar op een bepaald moment in de rit kregen we wel de indruk dat hij niet goed was. Zijn shirt ging ver open, even later was hij ook gelost. We zagen het een beetje aankomen. We hadden hier op gehoopt, maar we hadden er eerder in de Tour ook al op gehoopt, maar toen kraakte hij ons een paar keer. Vandaag stond hij niet stil, maar wel in vergelijking met Jonas. Het kan ook de vorm van de dag zijn. Dit was de zwaarste rit in misschien wel tien jaar Ronde van Frankrijk: als je dan zonder suikers raakt, kan je helemaal stil vallen.”

“Het was super mooi om te zien hoe de ploeg gereden heeft. Ze waren allemaal super sterk. Ze hadden natuurlijk een extra boost gekregen na de tijdrit. Als je dan de grote uitdager zo op achterstand kan zetten, moet je heel tevreden zijn.”

