“Ik mag me niet laten leiden door angst”: Nafi Thiam kiest voor Michael Van der Plaetsen als nieuwe coach

AtletiekToch geen volstrekte sprong in het onbekende voor Nafi Thiam (28) dan: de olympische kampioene traint voortaan onder Michael Van der Plaetsen, die naam maakte als coach van zijn broer Thomas. En dat zal ze grotendeels in Zuid-Afrika doen, zonder dat ze écht verhuist. “Als ik mijn doelen wil bereiken, dan moest er wat veranderen. Ik ben het aan mezelf verplicht om minstens te proberen.”

Veertien jaar zat ze goed waar ze zat, in de kundige handen van Roger Lespagnard. De Luikse trainer leidde Nafi Thiam naar ongekende successen. Twee keer goud op de Spelen, op het WK, op het EK: ze ontpopte zich tot strafste Belgische olympiër ooit. Aan titels ontbrak het haar niet, maar stilaan begon er wat te knagen bij Thiam. Medailles alleen voldeden niet meer, Thiam verlangt ook naar records. En onder Lespagnard, zo meent ze, zou ze niet meer de progressie maken die nodig is. “Ik ken Roger al de helft van mijn leven, het was niet makkelijk om hem dat nieuws te geven, maar in de sport moet je lastige beslissingen kunnen nemen”, legde de Naamse uit. “Ik kon in mijn comfortzone blijven, maar als ik mijn doelen wil bereiken, dat moest er wat veranderen. Ik zeg niet dat ik die met een nieuwe trainer zal bereiken maar ik ben het aan mezelf verplicht om minstens te proberen.”

Volledig scherm Thiam met haar ex-coach Roger Lespagnard. © Photo News

Thiam nam haar beslissing om van trainer te wisselen niet van vandaag op morgen. Ze nam ook haar tijd om met mogelijke kandidaten te spreken. Onder meer Bob Kersee, de legendarische trainer van Jackie-Joyner Kersse, passeerde de revue. “Ik ga geen namen noemen. Laat ik zeggen dat ik bij een zestal trainers informeerde hoe zij te werk gaan. Met drie heb ik dan uitvoeriger gesproken en zo ben ik uitgekomen bij Michael. Dat hij me even heeft bijgestaan in Tokio (toen Lespagnard wegens een positieve coronatest niet het stadion in mocht, red.) was niet bepalend. Ik ga Michael nu ook niet beginnen te vergelijken met Roger, ik zie gewoon wat hij mij kan bijbrengen. Hij houdt er een wat minder traditionele visie op na - dàt ken ik - en is innovatiever. Michael staat ervoor open om samen te werken met specialisten op andere domeinen en stelt de gezondheid centraal - wat op mijn leeftijd en fysieke problemen van de voorbije jaren heel belangrijk is voor mij.”

Michael Van der Plaetsen (37) is de broer van tienkamper Thomas van der Plaetsen (31), die hij in 2016 naar goud op het EK en achtste plek in Rio leidde, en van Helena Van der Plaetsen, die met ‘we are many’ mee het management doet voor Thiam. Hij woont evenwel in Zuid-Afrika, wat inhoudt dat Thiam daar een groot deel van het jaar zal trainen. “In de streek tussen Stellenbosch en Kaapstad,” zegt Thiam, die benadrukt dat ze niet verhuist. “Begin november trek ik naar ginder. Als ik meedoe aan het EK indoor begin maart, dan keer ik ergens in februari terug, anders zal het later zijn. Ik vind in Zuid-Afrika alles wat ik nodig heb. De infrastructuur en begeleiding zijn er ook prima.”

Over het nieuwe seizoen kan Thiam nog niet veel zeggen, behalve dan dat ze 2023 als een overgangsjaar ziet. “Kampioenschappen waren altijd mijn doel en als competitiebeest wil ik altijd medailles winnen - ook nu ga ik er geen neen tegen zeggen. (lacht) Maar ik moet bekennen dat ik mijn focus nu verleg. In mijn hoofd steken nu records, zoals het Europese. Ik wil zo hoog mogelijk scores halen. (Thiam staat nu derde op de alltime ranking met 7.013 punten op de zevenkamp, red.) En een tweede doel is Parijs 2024. Het zou toch fantastisch zijn als ik acht jaar na Rio weer op het podium zou staan, met een derde olympische medaille?”

Volledig scherm © BELGA

Parijs 2024 wordt voor Nafi Thiam overigens niet het eindstation, zo gaf ze ook nog aan. “Het is zo’n idee-fixe dat een atleet altijd zijn of haar carrière moet afsluiten op de Spelen. Je kan daar geen timing op zetten. Ik ben van plan om er nog zeker nog vier jaar bij te doen. Nogmaals: ik had op safe kunnen spelen en ja, ik neem een zeker risico want wàt als het niet loopt zoals ik hoopte... Zeker op dit moment in mijn carrière, met de spotlights op mij. Maar het is mijn leven en mijn carrière. Ik moet eerlijk zijn naar mezelf toe: als ik wil evolueren als persoon en als atleet, dan heb ik nood aan wat nieuws, aan verandering. Ik mag me niet laten leiden door angst. Ik wil later geen spijt hebben dat ik mijn doel niet heb bereikt omdat ik niet durfde.”