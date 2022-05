“Ik koop je twee dozen chips als je doorgaat”: ouders zwaar onder vuur nadat zoontje van zes marathon loopt

SportEen familie uit Kentucky krijgt de wind van voren omdat ze hun zesjarig zoontje een marathon lieten uitlopen. Maar liefst 8 uur en 35 minuten deed hij erover. Achteraf regende het klachten van andere deelnemers, die beweren dat de kleine Rainier huilend over de finish kwam en uitgeput viel. Een Instagrampost waarin mama Kami schrijft dat ze Rainier twee dozen Pringles-chips beloofde wanneer hij zou doorlopen, wakkert de kritiek aan. Intussen kregen de ouders kinderbescherming over de vloer.

Een opvallende deelnemer aan de Flying Pig Marathon eind april. De zesjarige Rainier liep samen met zijn ouders - Ben en Kami Crawford - en vijf zussen en broers de loopwedstrijd van 42 kilometer en 195 meter door Cincinnati (Ohio). Wie van het gezin sneller kon, mocht sneller, maar één mijl (1,6 kilometer) van de finish werd afgesproken dat de koplopers zouden wachten op de achtergeblevenen (met papa Ben, mama Kami en Rainier als laatste groepje). Finaal kwamen ze alle acht samen over de meet. Dat na een onderneming van 8 uur en 35 minuten.

Ben en Kami hebben een Instagrampagina. Daarop delen ze alle avonturen van het ruime gezin. Lopen blijkt een hobby, in totaal sleepte het gezin naar eigen zeggen al 53 medailles in de wacht, meestal te danken aan de prestaties van de kinderen. In Cincinnati stonden ze voor het eerst alle acht - dus ook met Rainier - aan de start.

Pringles

Het is op die Instagrampagina dat het nu kritiek regent. Niet in het minst omdat de ouders zelf enkele bedenkelijke berichten postten. Ze erkennen onder meer dat Rainier het fysiek moeilijk had tijdens de marathon en elke drie minuten vroeg om te gaan zitten. Nadat ze merkten dat bij het 20 mijl-punt (iets meer dan 32 km) en de daarbij horende bevoorrading alle Pringles-chips reeds uitgedeeld waren, barstte het zesjarig jongetje in tranen uit. “Toen zei ik hem dat ik twee dozen chips zou kopen als hij bleef doorlopen. Vandaag heb ik hem afbetaald”, schreef Kami op 2 mei bij een foto waarin Rainier inderdaad pronkt met zijn buit. Ook een foto genomen halfweg de marathon vinden sommigen verdacht. Rainier steekt wel de duimen omhoog, maar ziet er niet bepaald gelukkig uit.

(lees verder onder de foto’s)

Kinderbescherming

De afstand van een marathon is volgens velen niet besteed aan een zesjarig kind. Sommige mededeelnemers beweren ook dat ze Rainier huilend zagen finishen. Anderen zagen het jongetje tijdens de race uitgeput op de grond vallen. Nog enkelen spreken ronduit van kindermishandeling. Ook Kara Goucher - langeafstandsloper die in 2008 en 2012 deelnam aan de Olympische Spelen, mengt zich in de debatten. “Een zesjarige kan niet vatten wat het is om een marathon te lopen. Hij kan niet begrijpen wat voor een ellende het is. Hij heeft dus ook niet het besef dat hij het recht heeft om niét deel te nemen. Wat wel zou moeten.”

De vele negatieve reacties blijven niet zonder gevolgen. Maandag stond de kinderbescherming voor de deur. “Gisteren belde opeens de CPS (Child Protective Services, red.) onaangekondigd bij ons thuis aan”, melden de ouders. “De kinderen, ouders en grootouders werden ondervraagd. Dit is een eng proces omdat kinderen tegen hun wil worden verhoord, ver weg van de ouders. Op basis daarvan wordt bepaald om kinderen weg te nemen.” De kinderbescherming zou zeven klachten hebben ontvangen. “Van mensen die ons helemaal niet kennen.”

(lees verder onder de foto)

In een lange post verweren de ouders zich tegen de kritiek. “We hebben onze kinderen nooit gedwongen om de marathon te lopen. We geven onze kinderen de optie voor eender welke wedstrijd. We waren op elk moment bereid om de stekker eruit te trekken mocht Rainier daarom vragen of mochten we zien dat het niet meer veilig was. We hebben hem veelvuldig gevraagd of hij wou stoppen. Iedere keer was hij héél duidelijk: hij wou verder. We hebben geen enkel signaal van uitputting of dehydratie opgemerkt en vervulden zijn wens om door te gaan.”

Dat er tranen waren, erkennen ze. “Maar elk gezinslid heeft geweend tijdens de marathon. Zijn gehuil zou niet anders zijn geweest mochten we een dagje zijn thuisgebleven. Mensen die stellen dat hij het grootste deel van de marathon heeft gehuild, zijn fout. We hebben uren aan beeldmateriaal die dat kunnen bewijzen.”

Volledig scherm Ben en Kami Crawford en zoontje Rainier. © Instagram fightfortogether