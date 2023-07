“Ik hoop dat je je heel schuldig voelt”: pechvogel Steff Cras haalt op sociale media uit naar toeschouwer die hem ten val bracht

KIJK. Steff Cras moet de Tour verlaten na een zware val

Een drama voor Cras. Onze landgenoot van TotalEnergies was bezig aan een uitstekende Ronde van Frankrijk - na zeven etappes stond hij dertiende op ruim zes minuten van leider Vingegaard - tot hij vandaag abrupt een einde zag komen aan zijn Tour. Op zes kilometer van de aankomst in Limoges raakte hij verwikkeld in een valpartij en belandde hij in de graskant. Ook onder meer klassementsmannen Simon Yates en Landa - beiden verloren uiteindelijk 47 seconden - waren betrokken. De oorzaak van de val was op de beelden niet duidelijk. Op Instagram deelt hij een foto, waarop de ‘fan’ in kwestie duidelijk te zien is. De toeschouwer wil het best mogelijke plaatje vastleggen van een voorbijstormend peloton en staat daarvoor ruim op de weg. Op Twitter doet Cras zijn verhaal.