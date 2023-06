“Ik heb nog nooit zo lang moeten sprinten”: Remco Evenepoel zegeviert nadat hij “eerste twee uren bijna niet kon volgen”

Wat een prestatie van Remco Evenepoel (23). De wereldkampioen is nu ook Belgisch kampioen . “Ik denk dat ik nog nooit zo snel heb moeten sprinten”, lachte hij na de aankomst. “Dit is een mooie back-up voor als ik mijn wereldtitel begin augustus niet kan verlengen.” Ook sprak Evenepoel over de aankomende doelen. “Gevoel op stage zal beslissen over deelname aan Vuelta.”

“Een revanche voor het feit dat het donderdag niet lukte in de tijdrit, zat niet in mijn hoofd”, opende Evenepoel zijn flashinterview. “Maar het was wel een mooi doel. Het was een super lastige wedstrijd. Het was ook meteen koers, het warme weer daar dan nog eens bij... Na het BK tijdrijden heb ik het altijd lastig om enkele dagen later meteen top te zijn in de wegrit. Ik kon bij wijze van spreken niet volgen de eerste twee uren. Maar ik begon met steeds beter te voelen. Het was ideaal voor mij en Tim (Merlier, red.) dat Lampaert en Van Aert - beiden waren vrij fenomenaal vandaag - zoveel werk op hun schouders namen.”

In de twee laatste lokale lussen in en rond Izegem liet Evenepoel zich dan een eerste keer zien. “Ik voelde mij toen super. Ik zei ook in mijn oortje dat ik iets ging proberen. Na mijn tweede prik kwam ik voorop met Alec (Segaert, red.). Het was zijwind langs links en ik probeerde vanuit laatste positie te demarreren. Maar ik zag dat Alec nog achter me kwam zitten. Slim gezien van hem. Daardoor reden we met z’n tweeën weg. Ik wist niet of hij aan het spelen was door in mijn wiel te blijven zitten. Maar ik kan hem helemaal niets kwalijk nemen. Het is enorm sterk van hem.”

In de sprint bleek Evenepoel uiteindelijk de snelste. “Ik heb me niet druk gemaakt met Alec in mijn wiel en gewoon vertrouwd in mijn sprint. Ik heb nog nooit zo lang moeten sprinten. Gelukkig had ik nog wat explosiviteit over.”

Zijn erelijst is al indrukwekkend op 23-jarige leeftijd en daar komt nu een Belgische titel op de weg bij. “Ik plaats dit heel hoog”, zei Evenepoel er zelf over. “Ik weet dat het moeilijk wordt om begin augustus mijn wereldtitel te verlengen in Glasgow. Dit is een mooie back-up. Ik heb nu twee van de drie kampioenstruien. Alleen de Europese ontbreekt nog. Kampioen van je land zijn, kunnen niet veel renners zeggen. Dat ik hier win, in mijn regenboogtrui, is onvergetelijk.”

Wat zijn de volgende doelen van Evenepoel? “Gevoel op hoogtestage zal beslissen over deelname aan Vuelta” “Ik ga nu een paar dagen mijn gedachten wat verzetten”, antwoordde Evenepoel op een vraag over de nabije toekomst. “Nadien trek ik naar de Dolomieten om de rest van het seizoen voor te bereiden. Ook Koen Pelgrim (zijn coach, red.) gaat mee om nog extra te werken aan mijn tijdritcapaciteiten.” En wat na zijn hoogtestage? “In San Sebastián zal ik een laatste keer proberen winnen in mijn WK-trui. Nadien volgen de twee WK's. Over deelname aan de Vuelta zullen we binnenkort een beslissing nemen. Als ik op hoogtestage niet het gevoel krijg dat ik top ben, heeft dat weinig zin. We zien wel. Als we beslissen om te gaan, is dat met podiumambities en met het doel om ritten te winnen.”

