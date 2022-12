“Ik ga vol voor een medaille in Parijs 2024”: Bashir Abdi wint derde keer Gouden Spike op rij, Nafi Thiam haar negende

“Het blijft toch speciaal. Iedere prijs heeft zijn verhaal en zijn waarde. Ik ben heel blij met de erkenning van een lang seizoen. In zes maanden tijd heb ik drie marathons gelopen. In die laatste voelde ik toch de vermoeidheid. Daardoor heb ik nu wat langer dan gewoonlijk een periode van rust ingelast. Ik blik tevreden terug op 2022. De top bereiken is moeilijk, maar daar blijven is nog moeilijker. De druk ligt hoger dan vroeger. Ik ben blij met mijn medaille op het WK. Zo sloot ik het seizoen toch niet met lege handen af. De Olympische Spelen van Parijs 2024 is het ultieme doel. Drie weken geleden was ik in Parijs en heb ik een deel van het parcours gezien. Het is geen makkelijke omloop - meer in het voordeel van de Kenianen. Toch mik ik op een medaille.”