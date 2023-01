“Ik ben mentaal kapot”: Nadal tot twee maanden uit met nieuwe blessure tijdens exit op Australian Open, echtgenote kan tranen niet bedwingen

Australian OpenRafael Nadal (36) zal zichzelf niet opvolgen als winnaar van de Australian Open. De Spanjaard sneuvelde al in de tweede ronde in drie sets tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald. Hij liep ook een nieuwe heupblessure op en vandaag liet hij zelf weten “zes tot acht weken” uit te zijn.

Rafael Nadal was naar Australië afgezakt om een gooi te doen naar een 23ste grandslamzege én een tweede opeenvolgende eindzege in Melbourne. Maandag begon hij nog goed met een zege in vier sets tegen de Brit Jack Draper, maar in de tweede ronde tegen Mackenzie Macdonald was de Spanjaard meteen op achtervolgen aangewezen. Na twee breaks voor de Amerikaan stond het in de eerste set al snel 1-4.

Bovendien ergerde Nadal zich opnieuw aan de nieuwe handdoekenregel. Aangezien de ballenmeisjes en -jongens de handdoeken niet meer mogen aanreiken door de coronapandemie, moeten de spelers zelf naar de uithoeken van het veld lopen om hun zweetdruppels af te drogen. En daardoor kwam Nadal in tijdsnood op z'n eigen service. Umpire Marijana Veljovic was kop van Jut. “Ik moet me altijd haasten", foeterde Nadal. “Ik kijk naar de klok en zie 5, 4... Het is altijd hetzelfde met jou. Voor jou maakt het niets uit, maar ik geraak niet op tijd bij mijn handdoek en terug. Je probeert het te begrijpen, maar je doet er niets aan.”

De handdoeken waren niet het enige probleem. Nadal maakte geen fitte indruk en tastte tijdens de tweede set na een sprintje naar de heup. De Spanjaard speelde na verzorging gewoon door, maar kon duidelijk niet vrank en vrij over de court bewegen. Een vuist maken zat er dan ook niet meer in: ook de tweede set was voor McDonald. Nadal begon nog sterk aan de derde set, maar een ‘remontada’ was niet voor vandaag. McDonald haalde het relatief eenvoudig in drie sets: 4-6, 4-6 en 5-7. Game, set, match.

Met Nadal is de Australian Open al snel een (schaduw)favoriet kwijt. “Ik kan niet zeggen dat ik mentaal niet kapot ben, want dan zou ik liegen”, vertelde hij in een eerste reactie. “De voorbije dagen had ik al iets gevoeld in mijn heup, maar lang niet zo erg als vandaag. Het is moeilijk te zeggen wat het juist is zonder een scan. Ik heb een geschiedenis met heupproblemen, ik moest er al vaker voor behandeld worden.”

Nadal blijft zo op de sukkel met fysieke kwaaltjes. “Het frustreert me dat ik voor een groot deel van mijn carrière herstellende ben geweest, maar ik heb het altijd geaccepteerd. Ik kan hier nu wel zeggen dat het leven geweldig is en dat je positief moet blijven, maar dat lukt nu niet. Het is een zware dag. Maar ik accepteer het, want ik moet door.” Ook de entourage van Nadal was duidelijk aangeslagen door de nieuwe blessure. Coach Carlos Moya keek vanuit de tribunes sip toe, echtgenote Maria Perello moest zelfs vechten tegen de tranen.

Aan een opgave tijdens de match heeft Nadal naar eigen zeggen nooit gedacht. “Ik heb de fysio niet gevraagd of ik moest opgeven, want ik ken mijn lichaam. Ik ben oud genoeg om mijn eigen keuzes te maken. Ik wilde niet opgeven omdat ik de titelverdediger was. Ik probeerde verder te spelen, zonder mezelf nog meer pijn te doen. Maar ik kon niet meer lopen en geen goeie backhand slaan.”

Melbourne wuifde de nummer twee van de wereld uit met een staande ovatie. Een definitief afscheid?

Zes tot acht weken out Nadal verwacht dat hij zes tot acht weken niet kan tennissen vanwege een heupblessure. Dat meldt de Spaanse nummer 2 van de wereld via sociale media. Nader onderzoek wees uit dat er sprake is van een beschadigde spier in het heupgewricht van zijn linkerbeen. “Nu is het tijd voor rust en ontstekingsremmende fysiotherapie”, schrijft Nadal op Twitter. “Normaal gesproken kost deze blessure zes tot acht weken.” Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

