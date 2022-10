“Ik ben in goede handen en voel me beter”: jonge international Martin Perin (19) stelt iedereen gerust na hartstilstand op het terrein

Maaseik was te gast op de galawedstrijd van Lindemans Aalst toen in de tweede set libero Martin Perin plots tegen de vlakte ging. Spelers en entourage van beide teams zagen meteen de ernst van de situatie in. Er werd onmiddellijk gestart met reanimeren. Vermoedelijk lag een epileptische aanval aan de basis van de hartstilstand. Dankzij het gebruik van een defibrillator was de jonge sporter na enkele minuten opnieuw bij bewustzijn. Bij aankomst van de MUG was de situatie onder controle en even later kon hij al praten met zijn moeder die getuige was van het voorval.