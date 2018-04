Ierse kooivechter McGregor weer vrij na betalen van 50.000 dollar borg lva

07 april 2018

00u55

Bron: ANP 0 De Ierse kooivechter Conor McGregor is weer uit de gevangenis. Het uithangbord van vechtersbond UFC verscheen gisteren voor een rechtbank in New York. Hij moest 50.000 dollar betalen, omgerekend ruim 40.000 euro, om op borgtocht vrij te komen.

McGregor had zich een dag eerder misdragen bij een persmoment van de UFC, aan de vooravond van een reeks kampen in New York. De 29-jarige Ier zou daarbij als toeschouwer aanwezig zijn.

McGregor vocht in november 2016 voor het laatst in de UFC. Hij raakt zijn wereldtitel in het lichtgewicht kwijt omdat hij sindsdien niet meer in actie kwam als MMA-vechter (Mixed Martial Arts). Dat zint de Ier blijkbaar niet, want hij ging bij de bijeenkomst volledig door het lint. Op beelden is te zien hoe McGregor een steekwagen door het raam gooit van een touringcar met daarin een aantal vechters.

De bekende vechtsporter meldde zich zelf bij het politiebureau van Brooklyn. Hij bracht de nacht door in de cel en werd vrijdag met handboeien om voorgeleid. McGregor is aangeklaagd voor mishandeling en vernieling. De zaak dient op 14 juni.