“Iedereen is bang van Max”: onze F1-watcher ziet dat concurrenten van Verstappen met angst toeleven naar seizoensbegin na wintertests

Wielrennen KIJK. Merlier sprint met gemak naar tweede zege in UAE Tour: “Met veel voorsprong winnen geeft altijd een goed gevoel”

Tim Merlier heeft de laatste kans op een sprint optimaal benut. De groenetruidrager was overduidelijk de snelste voor Bennett en Groenewegen na een lange sprint. Het is zijn tweede zege in de UAE Tour. “Ik durf van ver aangaan en heb niet getwijfeld”, aldus de ritwinnaar.