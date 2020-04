Hugo Camps: “Zonder perspectief sterft alles uit, ook sport” Hugo Camps

24 april 2020

Vandaag moet blijken of de Veiligheidsraad een injectie voor de sport in gedachten heeft. In Nederland zijn de maatregelen tot ophokken enigszins versoepeld: er mag getraind worden en er is ruimte voor begeleiding. Niet dat de bal nog zal rollen deze zomer, maar er is tenminste een fantoomperspectief.

Mogen onze sporters in mei weer eens hun lichaam uitlaten? Zou geen dag te vroeg zijn. De nu heersende surplace heeft grenzen. Zonder minimaal perspectief krijg je geen renner of voetballer nog aan een regime van honger en dorst.

Het vetpercentage is de koning te rijk. Iedereen Jerommeke. Steller dezes weet wat dat betekent. Zonder perspectief sterft alles uit, ook sport.

Ik was in de toevallige omstandigheid om iets te proeven van de vreugde die gisteren over Oostende neerdaalde. KVO was gered, na de overname door een Amerikaanse investeerder en het tribuneakkoord met Marc Coucke. Niet dat alle wonden gedicht zijn, maar die licentie komt er. Het voetbal leeft bij de aanhang van de kustploeg. Niet meer met de uitspattingen uit de tijd van Coucke, maar des te meer in de verbeelding van een harde kern van trouwe supporters. Onder wie de onverbeterlijke Kamagurka.

Kenners vinden het nog altijd doodjammer dat Gert Verheyen de handdoek heeft gegooid. Ze pasten zo bij elkaar, Gert en KVO.

Of de haat tegen tribune-eigenaar Coucke zal luwen, valt af te wachten. Maar de voorzitter van Anderlecht zou wel substantiële toegevingen hebben gedaan om een akkoord met de Amerikaanse investeerder mogelijk te maken. Dit alles in de regie van burgemeester Bart Tommelein. Sport en politiek, het blijven verweven grootheden.

Ooit ga ik met een KVO-sjaaltje naar de Versluys Arena. Kleine garnalen liggen me na aan het hart.