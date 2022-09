Hof van Justitie van Europese Unie houdt volgende maand openbare hoorzitting over transfer Messi naar PSG

Het Hof van Justitie van de Europese Unie gaat na of er een onderzoek nodig is over vermeende onrechtmatige staatssteun bij de transfer van Lionel Messi van FC Barcelona naar PSG vorige zomer. Op 18 oktober is daarover een publieke hoorzitting gepland in het hof in Luxemburg.