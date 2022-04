Hoe INEOS Parijs-Roubaix met waaiers aan flarden scheurde, de favorieten liet afzien en Van Baarle zag winnen: “Ik kan het team niet genoeg bedanken”

Parijs-Roubaix Dylan Van Baarle wint een spectaculaire Parijs-Roubaix en mag zijn team daarvoor danken. De renners waren nog niet goed en wel vertrokken uit Compiègne of INEOS trok de koers al volledig open. Met nog een dikke 200 km te rijden gaven Kwiatkowski en co er een fameuze lel op en zetten ze Van der Poel, Van Aert en Asgreen op twee minuten. Ze reden het gat dan wel op zo’n 100 km van de streep dicht, maar uiteindelijk kreeg INEOS toch gelijk toen een beresterke Van Baarle solo wegreed en een hectische Helleklassieker won. “Ik heb er geen woorden voor.”

“Het is ongelooflijk”, zei Van Baarle na zijn aankomst. “Ik kon het niet geloven toen ik de Vélodrome opreed. Ik keek nog om, maar was helemaal alleen. Dan begon ik het pas te vatten. Het was echt gek. Parijs-Roubaix is een monument, dus natuurlijk wil ik die winnen. Tweede in de Ronde en Roubaix winnen. Ik heb er geen woorden voor.”

Op weg naar de eerste kasseistrook maakte INEOS slim gebruik van de wind en trapten ze stevig door. Het peloton brak vrijwel onmiddellijk in twee stukken en het tweede pakket stikte van de sterren: Van Aert, Van der Poel, Asgreen, Pedersen, Küng, Laporte... Stuk voor stuk misten ze de slag.

“Het was niet gepland, maar het gebeurde”, zei winnaar Van Baarle over die waaiers. “We wilden vooraan zitten en dat deden we. Vanaf dat moment wist ik dat we een goede kans hadden omdat we minder energie verspilden dan de rest. We hadden wel nog pech met lekke banden, ik ook, maar dit resultaat is fantastisch.” Ook kopman Ganna reed twee keer lek en Sheffield en Wurf vielen bij INEOS.

Onmiddellijk na de breuk reed INEOS, met de hulp van Quick.Step-Alpha Vinyl, TotalEnergies en Groupama-FDJ, uit tot een voorsprong van twee minuten. Lampaert, Sénéchal, Gilbert en Ganna waren wel mee in de kopgroep.

“We wilden de koers hard maken en dat deden we. Ik kan het team niet genoeg bedanken. Het is al een fantastische lente geweest en we gaan hiervan genieten. We hebben hier zo hard voor gewerkt, we hebben veel pech gehad de voorbije jaren, maar nu gaat alles in de goede richting. Het is fantastisch.”

Dat is gelukt. De topfavorieten moesten direct vol aan de bak, maar met dank aan het harde werk van Gianni Vermeersch dichtten ze na een jacht van 110 km het gat. Zo smolt alles weer samen en leek de koers verre van gereden.

Tot Lampaert, Mohoric, Van Baarle en Devriendt het op een kleine 30 km van de streep voor bekeken hielden. Van Aert probeerde met Küng en Stuyven de sprong te maken, maar Van Baarle trok stevig door op de Camphin-en-Pévèle en de Carrefour de l’Arbre. De Nederlander sloeg een stevig gat en keek niet meer achterom.

En zo kreeg INEOS toch gelijk. De Britse ploeg maakte de koers en liet de favorieten 100 km lang afzien en werken. Van Aert, Van der Poel en co waren afgemat. Van Baarle profiteerde. Een beresterke en oververdiende overwinning van de Nederlander.

De machtsvertoning van INEOS hoeft niet te verbazen. Voor de start postten ze nog een strijdlustige groepsfoto: “De jongens zijn klaar voor de Hel van het Noorden.”

Dat is gebleken.

