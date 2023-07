Hoe het plan van Jumbo-Visma, met Van Aert als sleutelfiguur, (deels) mislukte

Er was natuurlijk het goede nieuws bij Jumbo-Visma: Jonas Vingegaard rijdt in de Tour weer in de gele trui en daar is de Deen meer dan gelukkig mee. Maar aan de andere kant: het plan om Tadej Pogacar in de tweede Pyreneeënrit te kraken, mislukte. “Met Pogacar zijn we nog niet klaar.” Een reconstructie.