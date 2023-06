Hoe een anonieme Japanner het Dudenpark veranderde in een tranendal: gaat iedereen nu ook Karel Geraerts op de brandstapel zetten?

“Shari is geen dopingge­bruik­ster”: manager verdedigt toprenster Bossuyt na positieve test op hetzelfde middel als Toon Aerts

Manager Yannick Prévost verdedigt zijn renster Shari Bossuyt (22) na haar positieve dopingtest op Letrozole Metabolite, het verboden product waardoor ook Toon Aerts aan de kant staat. Prévost wijst naar het gebruik van het product bij veeteelt, wat voor contaminatie in melk of vlees kan zorgen. “Shari is geen dopinggebruikster. Ze is al jaren bij de federatie gekend.”