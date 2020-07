Hoe corona het lichaam van Amerikaanse atleet Ahmad aantastte: “Toen ik uit coma ontwaakte, had ik geen spieren meer” ABD

02 juli 2020

09u41

Bron: New York Post/Johns Hopkins ziekenhuis 3 Sport Hij was kerngezond en gespierd, deed aan boksen, ‘obstacle runs’ en liep marathons. Maar toen de 40-jarige Amerikaan Ahmad Ayyad het coronavirus opliep, veranderde zijn leven én zijn lichaam. “Ik was plots 27 kilogram vermagerd.”

Ahmad Ayyad was een atypische coronapatiënt. Sportief, gespierd, relatief jong. Toch belandde hij op de intensieve verzorgingsafdeling van het Johns Hopkins ziekenhuis in Baltimore, Maryland. Wel 25 dagen werd hij in een kunstmatige coma gehouden. Medici vertelden Ayyads ouders dat ze zich moesten voorbereiden op het ergste. “Maar mijn vader zei: ‘Mijn zoon is een vechter. He is not going to die.’”

Papa kreeg gelijk. Ahmad vocht terug, ontwaakte uit coma en is hersteld van corona. Nu werkt hij volop aan zijn terugkeer als atleet. Internationale media - van de VS tot Spanje - pikken zijn verhaal, oorspronkelijk neergepend door het Johns Hopkins ziekenhuis, intussen vlijtig op.

“Elk jaar krijg ik griep en koorts. Dan ben ik twee à drie dagen ziek”, vertelt Ayyad. “Maar dit was geen gewone koorts. Mensen moeten voorzichtig zijn en beseffen dat dit met iedereen kan gebeuren”

Begin maart reisde hij met zijn broer naar Florida. Een trip van drie dagen. Op 11 maart kreeg hij koorts en verloor hij zijn kracht. Ayyad begon te hoesten, niezen en verloor zijn eetlust. Vier dagen later ondervond hij ademmoeilijkheden en was hij niet sterk genoeg meer om zelfstandig te stappen of autorijden. Hij nam een Uber naar het ziekenhuis, waar de diagnose corona werd gesteld.

Praten lukte niet meer. Als hij wilde communiceren, schreef hij zijn boodschap op. “Het laatste wat hij schreef, was: ‘Bedankt om voor me te zorgen’ Dokter Natalie West

Ayyad, een gespierde sportman van 97 kilogram, geveld door het virus. Hij moest als eerste patiënt in het Johns Hopkins ziekenhuis aan een beademingstoestel geplaatst worden - corona woedde in maart nog niet zo hevig in de VS als nu. Praten lukte niet meer. Als hij wilde communiceren, schreef hij zijn boodschap op. “Het laatste wat hij schreef, was: ‘Bedankt om voor me te zorgen’”, aldus dokter Natalie West. Ayyad liep door het coronavirus ook een hevige longontsteking op. Hij werd voor 25 dagen in een kunstmatige coma gehouden.

Nachtmerrie

Het volgende wat Ayyad zich herinnerde, was de nachtmerrie van elke atleet. “Ik keek naar mijn armen en benen... Mijn spieren waren weg.” De man van 97 kilogram was in een klap 27 kilogram vermagerd. Van een gespierd lichaam was geen sprake meer.

“Toen ik in coma lag, werd aan mijn ouders gezegd dat ik het niet zou halen, maar dat kon mijn vader niet geloven. ‘Mijn zoon is een vechter. Hij gaat niet sterven’, vertelde hij.” Ayyad overleefde en startte aan zijn revalidatie, met opnieuw leren stappen als eerste doel. Daarna begon hij, nog steeds in het ziekenhuis, te ‘fitnessen’ in zijn bed.

Het blijft me zorgen baren dat veel mensen het virus niet serieus nemen. Ik heb het overleefd, maar ben nog steeds doodsbang Ahmad Ayyad

Op 22 april, bijna anderhalve maand na zijn opname, mocht hij het ziekenhuis verlaten. De schade aan zijn hart en longen is vandaag nog steeds niet geheeld. “Maar elke dag maak ik vooruitgang. Ik kom stilaan weer op gewicht. Ik eet én sport veel.” Zoals in de video hieronder te zien: Ayadd geeft weer het beste van zichzelf. ‘Obstacle runs’ of marathons zijn nog niet aan de orde, maar hij is weer aan het boksen en doet dagelijks spier- en cardio-oefeningen. He’ll be back.

“Het blijft me wel zorgen baren dat veel mensen het virus niet serieus nemen”, besluit Ayyad. “Ik heb het overleefd, maar ben nog steeds doodsbang. Het virus is geen grap. Zelfs wanneer je kerngezond bent, kan het levensgevaarlijk zijn."



